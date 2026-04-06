Mai mult decât atât, cei patru astronauți vor fi primii oameni care se vor îndepărta de Pământ, la peste 400 de mii de kilometri, adică de o mie de ori mai departe decât se află Stația Spațială Internațională. Momentul nu va fi lipsit de emoții, având în vedere că NASA va pierde temporar comunicarea cu astronauții, când aceștia vor trece prin spatele Lunii.

Astronauții misiunii Artemis 2 au început luni dimineață ultima etapă a călătoriei. Au intrat în sfera de influenţă a Lunii, după ce naveta spațială Orion a ajuns în punctul în care atracția gravitațională a satelitului o depășește pe cea a Pământului. Capsula va zbura în spatele Lunii, iar echipajul va descoperi faţa ascunsă a acesteia, cea care nu este niciodată vizibilă de pe Terra.

În zborul lor în jurul Lunii, astronauții se bucură de priveliști imposibil de obținut în cursul misiunilor din programul Apollo.

La 400.000 de kilometri de Pământ

Echipajul a zărit deja bazinul Orientale, un crater gigantic supranumit „Marele Canion al Lunii”, care până acum fusese surprins în întregime doar de sonde și roboți.

Zborurile din programul Apollo treceau la o altitudine de 110 kilometri deasupra solului lunar, în timp ce Artemis 2 menține o altitudine de aproximativ 6.400 de kilometri, permițându-le astronauților să aibă o perspectivă mai largă și o vedere panoramică asupra suprafeței Lunii.

Juliane Gross, Coordonatoare curatorială la Artemis: Au parte de panorame extraordinare ale acelui crater, cu umbre și adâncimi pe care numai ochiul uman le poate sesiza. Au laptop-urile personale cu care vor filma și pe care sunt încărcate deja niște hărți pe care vor putea marca în timp real anumite detalii observate. Mâine vom sta de vorbă cu ei și le vom adresa niște întrebări foarte precise ca să putem extrage toate nuanțele și cunoștințele stocate acolo înainte să le uite.

Toți cei patru astronauți au fost instruiți peste doi ani să poată studia formațiunile geologice pentru a le descrie, iar notele și fotografiile lor ar trebui să le permită specialiștilor de la NASA să afle mai multe informații despre geologia și istoria satelitului natural al Terrei.

Când naveta va trece prin spatele Lunii, semnalele radio și laser care permit comunicarea dus-întors între nava spațială și Pământ vor fi blocate de satelitul natural al Pământului. Astfel, timp de 41 de minute, cei patru astronauți vor fi singuri, rupți de centrul de comandă de la Houston.

Între timp, toți cei interesați de această misiune fascinantă pot urmări pas cu pas ce se întâmplă pe naveta Orion. De pildă, cum își verifică astronauții echipamentele, cum fac gimnastică ori se trezesc pe muzică.

Christina Koch, astronaut: Asta e cina lui Jeremy, în spațiu toată hrana o avem în pungi de plastic sau metalice pentru că trebuie să rehidratăm cam totul. Acesta este un cocktail de creveți rehidratat și să știți că e chiar gustos. Iar aici e niște fasole verde încă nerehidratată, pentru că și în spațiu trebuie să ne mâncăm legumele, dar nu vă faceți griji, ne-au dat și macaroane cu brânză la noi.

Până acum totul a decurs conform planului, cu excepția notabilă a toaletei, care a funcționat doar sporadic. Capsula Orion s-a confruntat cu probleme legate de sistemul de gestionare a deșeurilor. Până la repararea toaletei, centrul de control al misiunii le-a dat astronauților instrucțiuni să continue să folosească pungile de rezervă pentru colectarea urinei.

Cea mai îndepărtată misiune cu echipaj uman

Astronauții și-au făcut timp să exerseze și procedura de echipare cu costumele speciale dedicate reintrării în atmosfera Pământului.

Rick Henfling, director de zbor NASA: Lucrurile sunt foarte diferite atunci când încerci să îmbraci (costumul) în imponderabilitate. Așa că le-am oferit membrilor echipajului ocazia să exerseze acest lucru înainte de a fi nevoiți să o facă în ziua reintrării. De asemenea, am folosit timpul pentru a exersa câteva scenarii de urgență. Dacă ar trebui să petreacă mai mult timp în acele costume portocalii, cum ar putea să bea un shake proteic sau să-și administreze medicamente.

În scurt timp, cei patru astronauți vor doborî recordul de distanță maximă față de Pământ, chiar în momentul în care se așteaptă o eclipsă totală de Soare.