Pompierii au intervenit de urgență și au scos victimele din cabina care s-a oprit în tamburii din puțul liftului. Trei persoane au fost rănite la picioare.

Liftul căzuse în gol și luni, dar atunci sistemul de frânare a funcționat și a oprit cabina. Miercuri a fost făcută o revizie și ar fi fost schimbat chiar sistemul de frânare montat pe troliu, spun surse din cadrul ISCIR.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Este una dintre cele două victime care au suferit fracturi la picioare în urma impactului dintre cabina liftului și tamburii din subsol, care au atenuat totuși șocul. Femeia a fost scoasă pe targă de salvatori.

Aici este un bărbat, întins pe podeaua liftului. Și el a suferit o fractură la picior.

La fața locului au intervenit rapid pompierii, dar și mai multe echipaje de la ambulanță, care au transportat la spital trei persoane aflate în lift.

Cum s-a produs incidentul din Palatul CFR

La ora 10 și 20 de minute liftul a pornit de la etajul opt al clădirii Palatului CFR, cu 7 persoane în cabină – 2 bărbați și 5 femei. Când a ajuns în dreptul etajului 4, liftul a început să cadă în gol. În acel moment ar fi trebuit să intervină sistemele de siguranță.

Primul este pe frâna principală de pe troliu; dacă apare o problemă electrică sau o pierdere de comandă, această frână ar trebui să se închidă automat și să împiedice deplasarea necontrolată, ceea ce nu s-ar fi întâmplat.

Al doilea este sistemul de urgență prin împănare, un dispozitiv care „simte” dacă cabina coboară prea repede. Acesta este sistemul critic în caz de cădere sau viteză excesivă. Nici acesta nu ar fi funcționat.

Cabina liftului s-a oprit abia în tamburii de la baza puțului, care au redus considerabil șocul asupra cabinei și pasagerilor.

Cele 7 persoane au trăit momente de groază în momentul în care au simțit că pică în gol.

„În momentul în care am început să cădem în gol nu s-a simțit nimic, nicio frână. Când am ajuns la -1 s-a zguduit tare. S-au deformat și plafonul și podeaua, am căzut unii peste alții”, a povestit una dintre femeile din lift.

Luni, același lift a căzut în gol câteva etaje. Atunci sistemele de frânare au funcționat și nimeni nu a pățit nimic.

După incidentul de luni, firma care se ocupă de mentenanța celor 14 lifturi din Palatul CFR a făcut o revizie și a înlocuit piese.

Explicațiile administratorilor și ale ISCIR

Vlad Secăreanu, director grup exploatare și întreținere Palat CFR: „Am cumpărat piesa, ieri s-a înlocuit această piesă, ieri a mers toată ziua liftul în regulă și astăzi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. S-au făcut probe și dacă ei credeau că nu este în regulă nu dădeau drumul la lift. Lifturile nu sunt noi, nu au fost înlocuite niciodată cap-coadă.”

Lifturile care funcționează în Palatul CFR au fost modernizate în anul 2011 și aveau toate avizele de la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor. Problemele apărute în această săptămână nu au fost însă anunțate la ISCIR de către responsabilul angajat de Ministerul Transporturilor.

Radu Dorobanțu, inspector șef ISCIR București: „La prăbușirea liftului nu știu, probabil o defecțiune tehnică, faptul că a căzut atâtea etaje, da, nefuncționarea frânelor. Lifturile au mai multe sisteme de siguranță în cascadă, ultimul sistem de siguranță este în puțul liftului, tambur care are rol de a amortiza, asta e rolul lui să nu moară oameni.”

În urma acestui incident, polițiștii au deschis un dosar penal pentru accident de muncă și vătămare corporală din culpă.