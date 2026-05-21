Miercuri seară, echipele de salvatori descoperiseră iniţial cu ajutorul unui câine de căutare corpul unei femei de 25 de ani de naţionalitate română.

Joi, la începutul după-amiezii, a fost găsit apoi corpul celeilalte femei care era dată dispărută, de asemenea de naţionalitate română şi în vârstă de 26 de ani.

Apoi, în cursul serii, poliţia a indicat pentru AFP că a găsit corpul unui bărbat care ar fi "cu mare probabilitate" a treia persoană dată dispărută, în vârstă de 48 de ani şi cu naţionalitate germană şi bulgară.

Conform aceleiaşi surse, ancheta continuă pentru a afla cauzele prăbuşirii clădirii.

Echipele de salvare au lucrat în principal manual pentru a căuta semne de viaţă într-un morman de cărămizi şi lemn sfărâmat după prăbuşirea, luni după-amiază, a acestei clădiri de locuinţe de vacanţă, temându-se că utilizarea utilajelor grele ar putea provoca o explozie de gaz.

Pentru operaţiunile de căutare au fost mobilizaţi în jur de 140 de angajaţi ai poliţiei, pompierilor, serviciilor de sănătate, serviciului federal de urgenţă, precum şi salvatori polonezi.