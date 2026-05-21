Parlamentarul neafiliat care a întârziat la întâlnirea cu Nicușor Dan și nu a participat la consultările de la Cotroceni

Gigi Becali, deputat neafiliat ajuns în Parlament pe listele AUR, a fost singurul parlamentar neafiliat care ar fi trebuit să participe la consultări și nu a mai ajuns la Palatul Cotroceni. El și-a făcut apariția după ce delegația neafiliaților a ieșit de la discuția cu președintele.

Cu câteva zeci de minute înainte ca delegația neafiliaților să intre la consultările cu Nicușor Dan, sursele Știrilor ProTV indicau faptul că delegația acestora era formată din Valentina-Mariana Aldea; Robert-Daniel Ghiță; Paul-Ciprian Pintea; Liviu Sorin Robe; Victoria Stoiciu; Robert Alecu; George Becali; Ciprian Ciubuc; Dumitru Coarnă; Raisa Enachi; Ioana Grosaru;Aurora-Tasica Simu și Mariana Vârgă.

Deși nu a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, sursele Știrilor ProTV au confirmat că Gigi Becali a ajuns în cele din urmă la Palatul Cotroceni.