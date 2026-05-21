Parlamentarul neafiliat care a întârziat la întâlnirea cu Nicușor Dan și nu a participat la consultările de la Cotroceni

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Vlcsnap 2026 05 21 12h24m56s415
Administraţia Prezidenţială

Din cei 13 parlamentari neafiliați care ar fi trebuit să participe la consultările de la Cotroceni, unul dintre aceștia nu a mai ajuns la timp la întâlnirea cu Nicușor Dan.

autor
Adrian Popovici,  Teodora Suciu

Gigi Becali, deputat neafiliat ajuns în Parlament pe listele AUR, a fost singurul parlamentar neafiliat care ar fi trebuit să participe la consultări și nu a mai ajuns la Palatul Cotroceni. El și-a făcut apariția după ce delegația neafiliaților a ieșit de la discuția cu președintele.

Cu câteva zeci de minute înainte ca delegația neafiliaților să intre la consultările cu Nicușor Dan, sursele Știrilor ProTV indicau faptul că delegația acestora era formată din Valentina-Mariana Aldea; Robert-Daniel Ghiță; Paul-Ciprian Pintea; Liviu Sorin Robe; Victoria Stoiciu; Robert Alecu; George Becali; Ciprian Ciubuc; Dumitru Coarnă; Raisa Enachi; Ioana Grosaru;Aurora-Tasica Simu și Mariana Vârgă.

Deși nu a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, sursele Știrilor ProTV au confirmat că Gigi Becali a ajuns în cele din urmă la Palatul Cotroceni.

Noi consultări la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a organizat noi consultări privind situaţia economică şi politică a ţării cu parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE - Întâi România şi cu cei neafiliaţi.

După ce în consultările de luni, președintele și partidele parlamentare nu au ajuns la un consens legat de o nouă formulă de guvernare sau numele viitorului premier, ar urma noi discuții. Mai exact, săptămâna viitoare ar urma o nouă rundă de discuții, explică surse din Administrația Prezidențială.

După consultările politice de luni, de la Palatul Cotroceni, între președintele Nicușor Dan și marile partide parlamentare, este tot mai sigur că nu vom mai avea o coaliție cu PSD și PNL, iar ideea unui Executiv tehnocrat nu are momentan susținere clară.

Noi consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a început discuțiile cu micile grupuri parlamentare și aleșii neafiliați

Etichete: nicusor dan,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Citește și...
Stiri Politice
Noi consultări la Cotroceni. Ce a discutat Nicușor Dan cu micile grupuri parlamentare

Preşedintele Nicuşor Dan are joi, la Palatul Cotroceni, consultări privind situaţia economică şi politică a ţării cu parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE - Întâi România şi cu cei neafiliaţi.
Stiri Politice
Sondaj: Câți români sunt mulțumiți de prestația lui Nicușor Dan ca „mediator”. Când urmează „runda a doua” de consultări

După ce prima rundă de consultări oficiale cu partidele parlamentare nu a dus la o formulă de guvernare, președintele Nicușor Dan i-a chemat joi la discuții și pe ceilalți parlamentari. 
Stiri Politice
Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a spus lui Nicușor Dan cum ar trebui să fie un premier tehnocrat: ”Ce n-am avut în 11 ani”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că i-a prezentat preşedintelui Nicușor Dan un profil de premier tehnocrat, în contextul crizei guvernamentale cu care se confruntă România după demiterea Guvernului Bolojan.

Recomandări
Stiri Politice
Reacții dure, după ce Ilie Bolojan a criticat proiectul nuclear american SMR de la Doicești: ”Transmite un semnal” către SUA

Declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan privind ”problemele” cu care se confruntă proiectul SMR - al mini-reactoarelor nucleare americane de la Doicești - a provocat reacții dure nu doar în rândul PSD, ci și al colegilor săi din PNL.

Știri Actuale
Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor

Un lift în care se aflau șapte persoane a căzut în gol, joi, la Ministerul Transporturilor. ISU Bucureşti-Ilfov transmite că toate victimele au fost scoase din cabina ascensorului, iar cinci dintre ele au fost transportate de urgență la spital.

Stiri Economice
Cele mai valoroase 50 de branduri din România. Dacia și Banca Transilvania au depășit un miliard de dolari

Dacia rămâne și în acest an pe prima poziție în topul celor mai valoroase branduri românești, cu o valoare de 1,2 miliarde de euro, potrivit celui mai recent raport Brand Finance.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5 | Rolul hidratării corecte in sănătatea cardiovasculară

25:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Mai 2026

45:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Mai 2026

01:43:35

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cristi Chivu îl vrea la Inter, iar fotbalistul nu s-a ferit: „Milano e un oraș foarte frumos”

Sport

Și totuși România joacă la un Mondial de fotbal în 2026! Tragerea la sorți este azi: grupa horror vs grupa ușoară