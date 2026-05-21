UPDATE - Cu o zi în urmă au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune, anunță Palatul CFR într-un comunicat.

„Prioritatea noastră absolută, în acest moment, este siguranța tuturor celor care tranzitează clădirea și elucidarea rapidă a cauzelor acestui eveniment.

Pentru o corectă și completă informare, precizăm următoarele:

- În cursul zilei de ieri, la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune.

- Instalația de ridicat deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatare conform normelor în vigoare.

După producerea incidentului au fost luate de urgență următoarele măsuri:

1. În prezent, s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palatului CFR să fie oprite imediat de la funcționare pentru verificări suplimentare amănunțite.

2. Directorul General a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică.

“Siguranța angajaților și a vizitatorilor din Palatul CFR este prioritatea noastră.

Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil.

Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale." Director General Vlad Secareanu

Regretăm disconfortul creat și vom depune toate eforturile pentru ca activitatea în clădire să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

Societatea va colabora transparent cu toate organele de anchetă și vor fi date noi detalii pe măsură ce investigația tehnică va avansa.

UPDATE - Ministerul Transporturilor a transmis că toate lifturile din incinta instituției au fost oprite pentru verificări suplimentare: „În cursul dimineții de astăzi, 21.05.2026, la nivelul unui ascensor care deservește clădirea PALAT CFR s-a întâmplat un incident tehnic. Liftul a căzut în gol câteva etaje. Menționăm că în lift se aflau persoane care sunt angajate în incinta clădirii. Din fericire persoanele aflate în ascensor nu au suferit răni grave.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale ISU, Poliției și echipaje de la Ambulanța. În prezent s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palat CFR să fie oprite pentru verificări suplimentare. Totodată, s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul”.

UPDATE - ISU-BIF mai transmite, într-o nouă actualizare, că în liftul care a căzut în gol se aflau șapte persoane, iar cinci dintre ocupanți au avut nevoie de îngrijiri medicale. Deocamdată, nu este cunoscut nivelul de la care cabina a căzut în gol.

Printre victime se numără doi bărbați și cinci femei. Un bărbat de 38 de ani a fost transportat la Spitalul Militar Central cu fractură la membrul inferior drept. O femeie de 42 de ani a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență București cu fractură la membrul inferior drept, iar o altă femeie, în vârstă de 46 de ani, a fost dusă la Spitalul Militar Central acuzând dureri la membrul inferior stâng.

Alte două femei, de 53 și 33 de ani, au primit îngrijiri după ce au acuzat dureri la nivelul membrelor inferioare, respectiv în zona gleznei drepte.

UPDATE - „Astăzi, 21 mai 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 3 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 10.22, cu privire la faptul că, în incinta unei instituții din Sectorul 1, ar fi căzut în gol un lift.

Polițiști din cadrul subunității care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

De asemenea, s-a procedat la delimitarea locului și demararea tuturor activităților specifice.

Din primele date, în interiorul liftului, la momentul accidentului, se aflau mai multe persoane.

Totodată, la adresă s-au deplasat mai multe echipaje din cadrul ISU-BIF, care au evacuat toate persoanele din lift și au acordat primul ajutor.

La acest moment, activitățile sunt în dinamică.

Verificările sunt efectuate de către polițiști din cadrul Secției 3 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, a transmis Poliția Capitalei.

UPDATE - ISU Bucureşti-Ilfov transmite că trei persoane sunt în acest moment transportate la spital pentru îngrijiri medicale: „În acest moment sunt trei persoane care vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare, ca urmare a acuzelor medicale”.

Victima care acuză probleme la gleznă va fi transportată la Spitalul Militar, iar deocamdată celelalte persoane refuză să fie duse la spital. Surse au declarat pentru Știrile PRO TV că liftul ar fi căzut de la etajul 3 până la -1, dar și că unele victime ar fi suferit fracturi la nivelul membrelor inferioare.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau șase persoane, care au fost scoase din lift. În acest moment i se acordă primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei. Intervenim cu două echipaje SMURD și două autospeciale de stingere”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.