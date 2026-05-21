Multe dintre ele nu au legătură cu luxul, ci cu pregătirea, confortul și câteva obiceiuri care pot face diferența, potrivit Blick.

Cel mai simplu truc: „o carte plictisitoare”

Oricât de banal ar suna, Deborah Stembridge recomandă să ai la tine o „carte plictisitoare”. Motivul este simplu: ajută la adormire. În locul romanelor captivante sau al timpului petrecut în fața ecranelor, mulți membri ai echipajelor aleg lecturi liniștite și lipsite de suspans. În special pe zborurile lungi, acestea îi ajută să se relaxeze și să adoarmă mai repede.

Apa, cea mai bună alegere în timpul zborului

Deși mulți pasageri aleg cafeaua, băuturile răcoritoare sau alcoolul, însoțitorii de bord susțin că apa este cea mai bună opțiune. Aerul din cabină este extrem de uscat și poate deshidrata rapid organismul.

O altă însoțitoare de bord cu experiență, Aimee Shaw, recomandă pasagerilor să se hidrateze constant și să aibă la ei o sticlă reutilizabilă, pe care să o umple după controlul de securitate.

Gustările și produsele de îngrijire fac diferența

Pregătirea este importantă și în privința alimentației. Cele două însoțitoare de bord recomandă pasagerilor să își aducă propriile gustări, în loc să se bazeze exclusiv pe mesele servite în avion.

Printre opțiunile recomandate se numără:

bucăți de măr stropite cu lămâie;

batoane proteice;

carne uscată;

rondele de orez;

mandarine.

Aceste alimente ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei și contribuie la o călătorie mai confortabilă.

În același timp, produsele de îngrijire personală nu ar trebui să lipsească din bagajul de mână. Aerul uscat din cabină afectează pielea și ochii, motiv pentru care însoțitorii de bord recomandă:

balsam de buze;

picături hidratante pentru ochi;

măști hidratante pentru ten.

Experții mai recomandă sosirea la aeroport cu cel puțin două ore înainte de decolare și chiar mai devreme dacă există bagaje de cală. Astfel, stresul de dinaintea îmbarcării poate fi evitat.

Potrivit acestora, cele mai bune zboruri sunt cele programate dimineața devreme, deoarece întârzierile sunt mai puțin frecvente, iar traficul aerian este mai redus.

Și perioada din an contează. Primăvara și toamna sunt considerate cele mai plăcute sezoane pentru călătorii, datorită numărului mai mic de pasageri, aeroporturilor mai puțin aglomerate și condițiilor meteo mai stabile. Pentru cei care zboară frecvent, aceste detalii pot face diferența dintre o experiență stresantă și una relaxantă.