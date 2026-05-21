A fost identificată în urma intervenției echipelor de salvare și a câinilor de căutare. Autoritățile au confirmat identitatea victimei și caută și alte victime, printre care se mai află o româncă.

Cele două tinere erau în prima lor zi de vacanță când a avut loc explozia, împreună cu soțul uneia dintre ele. S-au cazat în clădirea de apartamente din centrul orașului.

Luni, în jurul orei 17:30, s-a produs o explozie, în urma căreia imobilul s-a făcut una cu pământul. Bărbatul a scăpat doar pentru că ieșise să facă niște cumpărături.

„Soția mea mi-a spus să cumpăr apă plată și să gătesc ceva. Mi-a cerut să cumpăr și niște pastile. Ieșisem din casă de 20 de secunde. Apoi am auzit o explozie. Așa că m-am întors înăuntru”, a spus românul.

Autoritățile presupun că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze.

Daniel Hofmann, purtător de cuvânt al Asociației Regionale THW Saxonia-Turingia: „În prezent, la fața locului se află puțin peste 50 de membri ai personalului de urgență. Suntem încă în intervalul de timp în care putem presupune că persoana este încă în viață. Echipele specializate folosesc camere – similare endoscoapelor, camere lungi – pentru a intra în cavități și a verifica dacă se află cineva înăuntru”.

Din motive de securitate, autoritățile au interzis accesul în zonă, iar locuitorii caselor învecinate au putut intra în locuințe doar cât să-și recupereze obiectele personale importante.

Peste 100 de oameni, căutați

Clădirea din Centrul Vechi al orașului Görlitz avea apartamente de închiriat și fusese renovată în urma cu doar câțiva ani. Fetele se aflau la etajul 1, așa că se presupune că au fost prinse la mijloc. Ar putea supraviețui dacă în jurul lor s-a format o cavitate. Purtătorul de cuvânt al Poliției din Gorlitz a declarat, pentru Știrile ProTV, că sunt căutate de peste 100 de oameni.

Stefan Heiduck, purtător de cuvânt poliția din Görlitz: „Serviciile de urgență au încercat să localizeze telefoanele mobile prin mijloace tehnice. Acest lucru a eșuat, așa că presupunem că nu mai sunt disponibile”.

Este dat dispărut și un barbat de 48 de ani, cu dublă cetățenie, bulgară și germană, aflat în oraș cu afaceri. Pompierii se tem însă că numărul victimelor ar putea fi mai mare, dacă cineva a trecut pe stradă în momentul exploziei. Specialistii spun că o persoană rănită ar putea rezista până la 72 de ore sub dărămături.

Oprerațiunea avansează greu pentru că au existat în continuare scurgeri de gaze. Responsabilii au reușit să oprească alimentarea cu gaz. Căutarile au fost temporar întrerupte și pentru consolidarea zidului casei vecine, care se putea prăbuși peste salvatori. Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic a montat senzori care măsoară vibrațiile, pentru că echipajele de urgență să fie avertizate în caz de pericol.

Görlitz este un orășel pitoresc, aflat în estul Germaniei, lângă granița cu Polonia. Are doar 57.000 de locuitori, dar găzduiește 4.000 de monumente. Centrul său istoric s-a păstrat intact și este foarte popular pentru producțiile cinematografice.