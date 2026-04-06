Compania israeliană Elbit Systems se pregăteşte să înceapă livrarea dronelor Watchkeeper X către România în cadrul unui contract în valoare de 1,89 miliarde de lei (aproximativ 428,75 milioane de dolari), a anunţat luni compania, după ce ministrul român al Apărării a ameninţat săptămâna trecută cu anularea acordului din cauza întârzierilor, transmite Reuters.

Contractul pentru şapte sisteme de aeronave fără pilot a fost semnat în 2022, iar livrările ar fi trebuit să înceapă în 2025.

”În pofida provocărilor generate de situaţia excepţională de securitate din Israel, recunoscută de clienţii companiei din întreaga lume drept caz de forţă majoră, proiectul a primit prioritate ridicată”, a transmis Elbit Systems într-un răspuns trimis prin e-mail agenţiei Reuters.

Dronele vor fi mai întâi testate de armată

Compania a precizat că sistemele sunt pregătite pentru a intra în faza finală de teste de acceptare în România spre sfârşitul lunii aprilie, în funcţie de aprobarea autorităţilor de reglementare române. Elbit Systems a adăugat că dronele sunt fabricate în România.

România, stat membru al Uniunii Europene şi al NATO, are o frontieră terestră de aproximativ 650 de kilometri cu Ucraina şi a avut în repetate rânduri incidente în care drone au pătruns în spaţiul său aerian, iar fragmente ale acestora au căzut pe teritoriul românesc după ce Rusia a atacat porturi ucrainene situate peste Dunăre, în apropierea graniţei cu România.