Oana Țoiu, despre contestația lui Grindeanu la CCR: Partenerii internaționali nu înțeleg, ”e un risc generat de noi înșine”

Guvernul va declasifica peste 5.000 de documente MAE din anii ’90. Dosare despre URSS, mineriade și reunificarea Germaniei
Ministrul de Externe Oana Țoiu avertizează că blocarea programului SAFE printr-o contestație la CCR reprezintă un risc pe care România și-l creează singură, tocmai când are nevoie urgentă de finanțare pentru apărare.

Cristian Matei,  Camelia Donțu

Într-un interviu realizat de jurnalistul Camelia Donțu pentru ȘtirileProTV.ro, ministrul Afacerilor Externe a fost întrebat despre contestația depusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Curtea Constituțională, și despre riscurile pe care această decizie le creează pentru securitatea și finanțarea României, într-un moment în care țara se află sub guvern interimar și are termen limită 31 mai pentru semnarea unor contracte esențiale legate de apărare.

Ce este SAFE și de ce contează pentru România

Programul SAFE este un instrument european de finanțare destinat cheltuielilor de apărare, care tocmai a fost aprobat de Comisia Europeană.

„România are a 2-a cea mai mare alocare din interiorul Uniunii Europene, după Polonia", a declarat Oana Țoiu.

Potrivit ministrului, banii nu reprezintă cheltuieli noi, în afara celor pe care țara oricum și le-ar fi asumat. Diferența esențială o face modul în care sunt finanțate aceste cheltuieli:

„Vorbim de costuri pe care România oricum și le-ar fi asumat pentru propria apărare și siguranță. Doar că prin SAFE putem să avem 10 ani de grație, pe de o parte, și o dobândă la jumătate față de dobânda la care se împrumută România în acest moment."

Cu alte cuvinte, România nu cumpără lucruri în plus față de ce ar fi cumpărat oricum — rachete antiaeriene, echipamente pentru combaterea atacurilor hibride și altele. Diferența este că, prin SAFE, plătește mai puțin și mai târziu. Astfel, poate fi considerat un credit mult mai avantajos decât ce poate obține România pe piețele internaționale în momentul de față.

Locuri de muncă și industrie locală, nu doar armament

Ministrul Țoiu mai subliniază faptul că SAFE nu înseamnă doar achiziții militare din străinătate, pentru că o parte semnificativă din finanțare este gândită să rămână în țară.

„Vorbim de locuri de muncă și de peste jumătate din această finanțare alocată localizării pe teritoriul României", a spus Țoiu.

SAFE oferă, în plus, o putere de negociere mai mare cu furnizorii de echipamente, ceea ce poate aduce prețuri mai bune pentru România.

Contestația formulată de Grindeanu la CCR este ”un risc generat de noi înșine"

„Nu vorbim de un risc generat de un alt stat sau generat de un competitor al României sau de cineva din afara NATO care își dorește să slăbească reziliența NATO. Vorbim de un risc generat de noi înșine, la noi acasă, prin decizia președintelui Camerei Deputaților.", a declarat ministrul Oana Țoiu pentru ȘtirileProTV.ro.

Autostrada Moldovei, legată indirect de SAFE

Deși Autostrada Moldovei nu este menționată explicit în ordonanța contestată de președintele PSD, Țoiu a explicat cum un eventual blocaj al programului SAFE ar afecta indirect și astfel de investiții de infrastructură cu utilizare duală — adică proiecte care servesc atât scopurilor civile, cât și celor militare.

„Autostrada Moldovei nu e un proiect al ministrului Apărării sau al premierului sau al președintelui de acum. E ceva ce oamenii își doresc de multă vreme", a spus Țoiu.

Dacă ordonanța ar fi blocată prin decizia CCR, și această sursă de finanțare ar fi oprită.

„Noi putem să investim în utilizarea duală, așa cum sunt autostrăzile, doar proporțional cu bugetul integral. Și atunci evident că lucrurile sunt legate.", spune Țoiu.

Termenul de 31 mai și presiunea asupra CCR

Ministrul Țoiu a fost întrebată dacă se așteaptă ca judecătorii CCR să ia o decizie în timp util, respectiv până în 31 mai:

„Eu sper că vom avea o decizie pozitivă de la Curtea Constituțională și, mai mult decât atât, că o vor lua în timp util, pentru că până pe 31 mai trebuie semnate o bună parte a acestor contracte."

Întrebată dacă crede că CCR va respecta termenul, Țoiu a răspuns că această responsabilitate le aparține judecătorilor constituționali, dar a ținut să sublinieze că programul SAFE nu a fost o decizie luată în grabă sau fără consultări:

„Programul SAFE a fost discutat și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, unde toate partidele politice din coaliția de guvernare, prim-miniștrii, care sunt membrii în CSAT au putut să participe pe tot parcursul decizional. La fel cum toate achizițiile care țin de zona de apărare se discută și în comisiile parlamentare, unde iarăși vorbim de o largă reprezentare a partidelor politice din Parlament."

Aliații NATO, îngrijorați de instabilitatea politică din România

Întrebată dacă există îngrijorări în rândul partenerilor internaționali față de criza politică din România, ministrul Țoiu a confirmat că aceste preocupări există, dar a precizat că declarațiile de angajament ale liderilor politici români au ajutat, cel puțin parțial, să liniștească apele.

„Evident că în momentul în care a existat o majoritate în Parlament care a trecut o moțiune de cenzură și Guvernul a devenit, iată, suntem astăzi guvern interimar, toată lumea a început să se întrebe care este pasul viitor pentru România.", spune ministrul de Externe.

Ministrul a subliniat că ceea ce contează cel mai mult în relația cu aliații este consecvența și perseverența României în parteneriatul strategic cu SUA și în cadrul NATO, nu doar declarațiile. A dat ca exemplu concret cazul recent al pilotului român de F16 care a doborât o dronă în spațiul aerian al țărilor baltice, ca dovadă că România nu contribuie doar cu vorbe la securitatea comună.

Ce este foarte important în dreptul României este perseverența noastră și consistența poziției noastre în parteneriatul strategic cu SUA, ca aliați NATO. Noi nu vorbim doar de propriile noastre nevoi sau de teritoriul României. Suntem, iată, contribuitori și la securitatea celorlalți, apărăm împreună flancul estic."

Însă, dacă această direcție se va schimba în România, consecințele ar putea fi grave.

Evident, dacă se schimbă această direcție va fi o mare problemă pentru securitatea noastră.", a mai spus ministrul.

