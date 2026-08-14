David Popovici a devenit primul din istorie care a reușit dubla 100 m - 200 m liber de trei ori la Europene.

Multiplul campion David Popovici s-a calificat joi în finala probei de 200 m liber din cadrul Campionatului European de natație de la Paris.

Popovici, care a concurat în prima semifinală, a înregistrat timpul 1:44.56, cel mai bun al semifinalelor. Finala va avea loc vineri seară, de la ora 19:36.

Popovici, care miercuri seara a cucerit aurul la 100 m liber, a fost devansat în seriile de la 200 de austriacul Christian Giefing (1:44.96), de britanicul James Guy (1:45.40) și de francezul Sauveur Cristofini (1:45.93), potrivit Agerpres.

Un alt român, Eric-Ștefan Andrieș, a fost al 49-lea în serii (1:49.27).

În serii, la 50 m spate, Denis-Laurean Popescu a fost al 29-lea (25.19), Tudor-Andrei Iordache a fost înregistrat cu al 58-lea timp (25.87), iar Alexandru Constantinescu a fost cronometrat cu al 61-lea timp (25.98).

David Popovici, campion european la 100 m liber

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a câștigat medalia de aur în proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natație de la Paris, cu nou record al competiției, 46 sec 56/100.

David Popovici a înotat pe culoarul 4, alături de rusul Egor Kornev (culoarul 3) și de spaniolul Luca Hoek le Guenedal (culoarul 5). Vor mai evolua în finală Kristof Milak (Ungaria), Carlos D'Ambrosio (Italia), Nandor Nemeth (Ungaria), Tomas Navikonis (Lituania) și Jere Hribar (Croația), potrivit News.ro.

Multiplul campion David Popovici s-a calificat, marți, în finala probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de natație seniori, la Paris, reușind în semifinale un record al competiției. Popovici, care a concurat în a doua semifinală, a înregistrat timpul 46.72, record al competiției. Este cel mai bun timp al semifinalelor și a 4-a performanță din toate timpurile pe această distanță.

Rusul Egor Kornev a ocupat locul trei per total în semifinale, cu timpul 47.27. Al doilea timp a fost înregistrat de spaniolul Luca Hoek le Guenedal (47.26). Dimineața, în serii, Popovici a înregistrat timpul 47.13, de asemenea cel mai bun al fazei respective.

David Popovici deține două titluri europene consecutive la 100 m liber, obținute la Roma 2022 și la Belgrad 2024, precum și recordul competiției, reușit la Roma - 46.86 secunde. Recordul mondial îi aparține din 2024 chinezului Pan Zhanle.