VIDEO: David Popovici a câștigat detașat seriile la 100m liber de la Campionatele Europene de Înot 2026. Urmează semifinalele

Stiri Sport
Data publicării:
Data actualizării:
62574826

David Popovici a trecut fără emoții de primul obstacol de la Campionatele Europene de înot de la Paris, calificându-se în semifinalele probei de 100 de metri liber cu cel mai bun timp din toate cele zece serii ale dimineții.

autor
A.C.

Timpul obținut de David Popovici în serii

Sportivul român, în vârstă de 21 de ani şi legitimat la CS Dinamo, a concurat în ultima serie, alături de britanicul Matthew Richards şi croatul Jere Hribar, doi dintre favoriţii la medalii. Popovici a încheiat cursa cu timpul de 47.13 secunde, rezultat superior tuturor celorlalte serii ale dimineţii.

Fiind prima probă a competiţiei pentru sportivul român, programul i-a fost favorabil: a intrat în bazin înaintea celorlalţi favoriţi la medalii, factor considerat relevant pentru un start reuşit la Paris. Calificarea în semifinale este descrisă de presa de specialitate drept o etapă fără dificultăţi pentru Popovici, obiectivul principal rămânând finala programată miercuri seară.


Palmaresul lui David Popovici la 100 m liber

Popovici deţine două titluri europene consecutive la această probă, obţinute la Roma, în 2022, şi la Belgrad, în 2024, precum şi recordul competiţiei, stabilit tot la Roma: 46.86 secunde. Acest timp a reprezentat record mondial până în 2024, când a fost depăşit de chinezul Pan Zhanle, alături de care sportivul român s-a pregătit recent, în cadrul unui stagiu desfăşurat la Bucureşti.


Concurenţa la Paris

Spre deosebire de proba de 200 m liber, unde este considerat fără rival, la 100 m liber Popovici are o concurenţă mai ridicată. Rusul Egor Kornev, cel mai rapid sprinter al sezonului pe această distanţă, este menţionat ca principal contracandidat, după ce a stabilit un record al competiţiei la 50 m fluture. Printre ceilalţi pretendenţi la podium se numără francezul Maxime Grousset, britanicul Matthew Richards şi croatul Jere Hribar, scrie eurosport.ro.

Rezultatele celorlalţi înotători români

Ceilalţi doi reprezentanţi ai României la 100 m liber nu au obţinut calificarea în semifinale. Eric-Ştefan Andrieş (18 ani, CSM Constanţa) a încheiat pe locul trei în seria a patra, cu timpul de 49.79 secunde, dar a fost eliminat după finalizarea tuturor seriilor, coborând sub locul 16 în clasamentul general. Patrick Dinu (21 de ani, Princeton University) s-a clasat pe locul opt în seria a noua, cu 48.83 secunde, rezultat de asemenea insuficient pentru calificare.

Programul semifinalelor

Semifinalele probei de 100 m liber sunt programate diseară, de la orele 20:32 şi 20:36, ora României. Cei mai buni opt sportivi din cele două curse se vor califica în finala de miercuri seară. Întrecerile de la Campionatele Europene de înot de la Paris sunt transmise în direct la TVR 1 şi TVR Sport și pot fi urmărite live online pe VOYO.

Etichete: David Popovici, inot,

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