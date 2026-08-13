“Este un tip grozav”, a spus despre Popovici sportivul rus, marele rival al românului în bazin, la Campionatul European de la Paris, relatează Tass, agenția de propagandă a Kremlinului, citată de News.ro.

"Popovici este un tip extraordinar. Îmi face mare plăcere să fiu alături de el în zona de pregătire, să râdem, să înotăm, să concurăm", a spus Kornev.

"Ne înţelegem foarte bine, ne împărtăşim diverse noutăţi. Astăzi a aflat că sunt căsătorit. Cum a aflat că am o soţie? I-am trimis un mesaj soţiei mele, Uliana, şi l-am rugat să-i transmită salutări. El a întrebat: «Adică soţie?» I-am spus că da, am soţie. A fost surprins. Mi-a spus că el este împreună cu iubita lui de șase ani."

"I-am spus că am un «Mercedes». I-am spus ce model nou îmi doresc. El a răspuns că e super. El are maşini «Porsche» şi «Mercedes». I-am spus să vină în Rusia. Ei conduc acolo în linie dreaptă, o să-i arăt eu cum trebuie să conduci. O să-l întâmpin, o să-l cazez, o să ne plimbăm împreună. E un tip grozav", a adăugat Kornev.

Kornev a câştigat la Paris medalia de aur la 50 de metri fluture. Miercuri, David Popovici a triumfat la 100 m liber, iar Kornev a urcat pe treapta a doua a podiumului.