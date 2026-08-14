Însă în acele locuri se poate interveni doar cu elicopterul, aşa că misiunea pompierilor este una foarte complicată. 15 hectare din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei sunt afectate de incendiu. Focul distruge o specie rară, Pinul negru de Banat, protejat de legislație. Fumul gros este vizibil din staţiunea Băile Herculane.

Turist: ”Serile în urmă ardea chiar pe creastă, se vedeau cum ardeau pinii, acum deja văd că s-a mutat, sunt 50 de metri mai jos”.

Cei care au plănuit drumeţii pe munte au fost nevoiţi să își modifice traseele, ca să ocolească zona afectată. În zona incendiului, accesul pompierilor militari este imposibil.

Singura soluție este intervenția cu elicopterele IGAV

Ancuța Balint, șef adjunct Centrul Operațional ISU Caraș-Severin: ”Dificultăţile sunt date de relieful extrem de accidentat. Singura soluţie valabilă este utilizarea elicopterelor IGAV, echipate cu dispozitive de stingere. Zona este calcaroasă, extrem de fragmentată şi face ca focul să ardă mocnit şi să fie greu de stins”.

Chiar şi aşa, în zonă sunt mobilizate forţe terestre de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Ocolul Silvic, dar şi rangeri de la Parcul Naţional Domogled- Valea Cernei.