Raja Hussain, în vârstă de 53 de ani, a publicat pe TikTok imagini cu momentul în care a recuperat produsele și a confruntat-o pe femeia suspectată de furt, potrivit Daily Mail.

Femeia, îmbrăcată elegant, a intrat în magazinul său de haine, Pretty N Pinky, din Halifax, West Yorkshire, în dimineața zilei de 5 august, în timp ce proprietarul tocmai deschidea magazinul.

Raja Hussain spune că furturile din magazine reprezintă o problemă importantă în centrul orașului Halifax. Magazinul său este amenajat pe trei etaje, ceea ce face dificilă supravegherea tuturor clienților.

Patronul spune că a devenit imediat suspicios

Femeia a intrat în jurul orei 9:20 și avea asupra sa o geantă neagră, de care era încă prinsă o etichetă de preț de la New Look.

„Am observat-o imediat”, a povestit Raja. Potrivit acestuia, femeia lua diferite articole de îmbrăcăminte, le muta de la un loc la altul și spunea că unele nu erau mărimea ei.

„Nu eram departe de ea, poate la trei metri. Rula hainele și încerca să le pună în geantă”, a susținut proprietarul.

La un moment dat, femeia a luat două compleuri sport, unul verde și unul roz, fiecare în valoare de 25 de lire sterline. L-ar fi pus pe cel roz înapoi pe raft, însă pe cel verde l-ar fi ascuns în geantă.

„M-am gândit: «Nu se poate întâmpla asta atât de devreme dimineața»”, a povestit Raja.

Femeia a ieșit apoi din magazin și a început să se îndepărteze. Proprietarul a pornit după ea și a sunat la poliție. A ajuns-o la aproximativ 180 de metri de magazin și a filmat confruntarea.

Ce a găsit în geanta femeii

Femeia i-a dat geanta neagră, iar proprietarul a rămas surprins de ceea ce a găsit în interior.

Pe lângă compleul verde din magazinul său, în geantă se aflau șase bijuterii de la River Island, mai multe felicitări și pixuri provenite de la un alt magazin din centrul orașului. Toate produsele ar fi fost furate în aceeași dimineață, într-un interval de aproximativ 20 de minute.

În filmarea publicată pe TikTok, femeia susține că este „ilegal” ca proprietarul să o filmeze.

„De ce ai intrat în magazinul meu și ai furat de la mine?”, îi răspunde acesta.

„Îmi pare rău”, spune femeia, înainte de a continua să se îndepărteze.

Proprietarul și un polițist sosit la fața locului au returnat geanta și produsele magazinelor de unde ar fi fost luate.

„Furtul din magazine este jalnic. Cu cât magazine precum al meu și altele pierd mai multe produse din cauza furturilor, cu atât trebuie să crească prețurile pentru a compensa, iar asta îi afectează pe clienții cinstiți”, a declarat Raja Hussain.

Poliția din West Yorkshire a transmis că o femeie în vârstă de 44 de ani a fost arestată și ulterior eliberată pe cauțiune, în timp ce ancheta continuă.