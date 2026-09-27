Unele zodii pot simți nevoia să închidă capitole care nu mai funcționează, în timp ce altele primesc ocazia de a face pași înainte în plan profesional sau personal.

Influențele astrale ale perioadei favorizează clarificările și asumarea unor alegeri care pot schimba direcția următoarelor săptămâni.

Horoscop Berbec săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru nativii Berbec, săptămâna aduce transformări și acțiuni îndrăznețe cu impact asupra parteneriatelor și a banilor.

Perioada debutează pe 28 septembrie prin intrarea lui Marte în Leu, tranzit care imprimă pasiune și dorință de afirmare. Pe acest fond, Soarele din Balanță și Uranus din Gemeni aduc rezolvări neașteptate într-o colaborare. Totuși, echilibrul se strică, pentru că Luna din propriul semn formează aspecte tensionate, declanșând reacții verbale aprinse în relațiile apropiate.

Tensiunile se mută apoi în planul financiar. Pe 29 septembrie, Luna din Taur scoate la lumină nemulțumiri privind resursele, sub presiunea opoziției cu Venus și a aspectului tensionat cu Pluton. Pe de altă parte, intrarea lui Mercur în Scorpion, pe 30 septembrie, vine să continue această temă, determinându-i pe Berbeci să analizeze atent datoriile și administrarea bugetului.

După o accelerare a ritmului pe 1 octombrie, când apropierea Lunii de Uranus aduce idei originale, revine presiunea financiară. Pe 2 octombrie, conflictul dintre Mercur și Marte provoacă discuții aprinse pe tema banilor.

Săptămâna se încheie intens cu opoziția dintre Marte și Pluton care forțează transformăr în proiecte, în timp ce retrogradarea lui Venus în Scorpion, din 3 octombrie, impune revizuirea deciziilor financiare și a resurselor deținute la comun.

Horoscop Taur săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru nativii Taur, săptămâna aduce o presiune între responsabilitățile profesionale și cele de acasă, impunând totodată clarificarea unor relații de colaborare.

Agitația începe pe 28 septembrie, când Marte intră în Leu și destabilizează sectorul locuinței, forțând rezolvarea unei situații casnice amânate. Deși în paralel apare o soluție neașteptată pentru o problemă profesională, oboseala acumulată îi face pe nativi extrem de sensibili la tensiunile din jur. Acest fond de epuizare accentuează, pe 29 septembrie, nemulțumirile legate de carieră.

Pentru a debloca situația, intrarea lui Mercur în Scorpion, pe 30 septembrie, schimbă dinamica, mutând accentul pe parteneriate și favorizând discuțiile la obiect.

Comunicarea dă roade pe 1 octombrie, când o schimbare neașteptată deblochează o chestiune financiară. A doua zi, însă, negocierile devin dificile, iar o discuție despre un contract sau o înțelegere riscă să se transforme într-o dispută.

Presiunea acumulată își găsește rezolvarea pe 3 octombrie, când se impune o delimitare între viața profesională și cea personală. În același timp, retrogradarea lui Venus, din 3 octombrie, anunță o reevaluare profundă a relației de cuplu și readuce în atenție o colaborare profesională din trecut.

Horoscop Gemeni săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru nativii Gemeni, săptămâna aduce multe idei și schimbări de ritm, dar și situații în care atenția la comunicarea cu cei din jur devine importantă.

Pe 28 septembrie, Marte intră în Leu și dinamizează deplasările, negocierile și demersurile oficiale. O idee neașteptată deschide o oportunitate profesională prin recomandarea unui prieten, însă o neînțelegere poate aduce tensiuni.

Pe 29 septembrie, oboseala și presiunea profesională cer mai multă odihnă.

Din 30 septembrie, Mercur în Scorpion mută atenția către muncă și responsabilitățile zilnice, favorizând o organizare mai atentă a programului.

Pe 1 octombrie, o schimbare neașteptată de plan îi scoate pe Gemeni din rutină, iar a doua zi discuțiile de la serviciu devin tensionate din cauza unor opinii diferite.

Pe 3 octombrie, un plan legat de o călătorie, studii sau o experiență profesională cere clarificare. În același timp, Venus retrogradă deschide o perioadă de reevaluare a modului în care funcționează anumite colaborări profesionale.

Horoscop Rac săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru nativii Rac, săptămâna pune accent pe bani și pe relațiile profesionale, aducând nevoia unei abordări diferite în câteva situații mai vechi.

Pe 28 septembrie, intrarea lui Marte în Leu intensifică preocupările legate de venituri și cheltuieli.

Deși o problemă legată de locuință sau de familie își găsește o soluție neașteptată, această liniște nu se resimte și la birou, unde presiunea profesională și oboseala acumulată accentuează nemulțumirile.Pe 29 septembrie, aceste nemulțumiri se reflectă într-un proiect de grup, unde apar nemulțumiri și diferențe de opinie.

Din 30 septembrie, Mercur în Scorpion aduce mai multă profunzime în viața personală și favorizează discuțiile în cuplu sau cu cei dragi.

Pe 1 octombrie, o situație lăsată în așteptare începe să se miște într-o direcție neașteptată. A doua zi, însă, o discuție despre bani devine dificilă și readuce în atenție problemele financiare de la începutul săptămânii.

Pe 3 octombrie, gestionarea banilor la comun, a datoriilor sau a altor responsabilități financiare cere o reevaluare atentă. În același timp, Venus retrogradă readuce în atenție sentimente neclarificate sau o relație din trecut.

Horoscop Leu săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru nativii Leu, săptămâna aduce multă energie și dorință de afirmare, dar și situații în care echilibrul dintre viața personală și cea profesională cere mai multă atenție.

Pe 28 septembrie, Marte intră în Leu și le amplifică nativilor inițiativa și ambiția. O soluție neașteptată le susține parcursul profesional, însă reacțiile impulsive aduc tensiuni în relațiile cu cei apropiați.

Pe 29 septembrie, diferențele dintre responsabilitățile profesionale și nevoile familiei devin mai vizibile, însă din 30 septembrie, Mercur în Scorpion favorizează discuțiile despre casă, familie și deciziile legate de locuință.

Pe 1 octombrie, un sprijin neașteptat schimbă situația în bine, însă a doua zi o discuție în familie se transformă într-o dispută aprinsă.

Pe 3 octombrie, relațiile de cuplu sau colaborările ajung într-un punct în care limitele și responsabilitățile trebuie clarificate. În același timp, Venus retrogradă readuce în atenție o decizie recentă legată de casă sau familie, care intră într-o perioadă de reevaluare.

Horoscop Fecioară săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru nativii Fecioară, săptămâna aduce nevoia de discreție, discuții legate de bani și necesitatea de a regândi modul în care sunt gestionate anumite responsabilități.

Pe 28 septembrie, Marte intră în Leu și îi îndeamnă să acționeze mai discret, fără să își expună toate planurile. O soluție financiară neașteptată le ușurează situația, însă apar și discuții contradictorii despre banii administrați împreună cu altcineva.

Pe 29 septembrie, neînțelegerile dintr-un contract sau parteneriat devin mai vizibile. Din 30 septembrie, Mercur în Scorpion îi ajută să analizeze cu mai multă atenție fiecare detaliu și să clarifice aspectele care au rămas neclare.

Pe 1 octombrie, o schimbare neașteptată aduce o soluție practică, însă a doua zi o negociere se transformă într-o discuție tensionată.

La finalul săptămânii, volumul de muncă și responsabilitățile zilnice cer o reorganizare. În același timp, Venus retrogradă din 3 octombrie readuce în atenție anumite colaborări și modul în care își stabilesc prioritățile.

Horoscop Balanță săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru nativii Balanță, săptămâna pune accent pe colaborări și finanțe, iar unele relații cer limite mai clare și o comunicare mai directă.

Pe 28 septembrie, intrarea lui Marte în Leu aduce mai multă energie în proiectele de grup și în planurile de viitor. O idee neașteptată deschide o oportunitate, însă parteneriatele devin mai sensibile.

Pe 29 septembrie, apar nemulțumiri legate de bugetul comun, iar din 30 septembrie, Mercur în Scorpion îi determină pe nativi să acorde mai multă atenție veniturilor și modului în care își administrează resursele.

Pe 1 octombrie, un document sau un demers administrativ primește o rezolvare neașteptată. A doua zi, însă, o discuție despre bani cu un colaborator devine tensionată.

Spre finalul săptămânii, apare nevoia unor limite mai bine definite într-un proiect comun. În același timp, Venus retrogradă, din 3 octombrie, deschide o perioadă de reevaluare a veniturilor, a cheltuielilor și a modului în care sunt împărțite anumite resurse.

Horoscop Scorpion săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru nativii Scorpion, săptămâna aduce schimbări importante în plan profesional și relațional, cu accent pe limite, responsabilități și felul în care își susțin poziția.

Pe 28 septembrie, Marte intră în Leu și amplifică ambiția profesională. O soluție neașteptată deblochează o colaborare, însă volumul de muncă și presiunea de la serviciu devin tot mai obositoare.

Stresul acumulat își pune amprenta asupra vieții personale pe 29 septembrie, când relația de cuplu traversează o perioadă mai sensibilă.

Din 30 septembrie, Mercur intră în Scorpion și aduce mai multă claritate în comunicare, ajutând la exprimarea directă și precisă a lucrurilor importante.

Pe 1 octombrie, o schimbare neașteptată aduce un avantaj financiar, dar a doua zi discuțiile cu superiorii devin dificile din cauza unor opinii diferite.

Spre finalul săptămânii, apare nevoia unei delimitări între carieră și viața de familie. În același timp, Venus retrogradă în Scorpion, din 3 octombrie, deschide o perioadă de reevaluare a relațiilor, a imaginii personale și a felului în care își exprimă nevoile afective.

Horoscop Săgetător săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru Săgetători, săptămâna aduce schimbări de perspectivă și situații care îi determină să își susțină ferm convingerile, dar este necesar să fie atenți la modul în care își exprimă opiniile.

Pe 28 septembrie, intrarea lui Marte în Leu le activează zona călătoriilor și a planurilor de viitor, amplificând dorința de a ieși din rutină. În același timp, o oportunitate profesională neașteptată le schimbă direcția, însă entuziasmul este temperat de apariția unor obstacole.

Presiunea se accentuează pe 29 septembrie, când apar întârzieri și blocaje administrative la locul de muncă.

Din 30 septembrie, Mercur în Scorpion îi face mai rezervați și mai atenți la informațiile pe care aleg să le împărtășească.

Pe 1 octombrie, o situație din sfera parteneriatelor se deblochează neașteptat, iar a doua zi, o diferență de principii poate duce la o discuție tensionată.

Spre finalul săptămânii, un conflict mai vechi cere o delimitare clară. În același timp, Venus retrogradă, din 3 octombrie, readuce în atenție sentimente, relații sau colaborări din trecut care nu au fost complet lămurite.

Horoscop Capricorn săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru nativii Capricorn, săptămâna pune accent pe bani, responsabilități comune și relațiile cu persoane apropiate, aducând nevoia unor limite și a unei gestionări atente a resurselor.

Pe 28 septembrie, intrarea lui Marte în Leu aduce presiune în privința creditelor, datoriilor sau a banilor administrați la comun. În paralel, o idee originală deblochează o situație profesională, însă în familie pot să apară tensiuni care cer mai mult tact pentru aplanarea conflictelor.

Pe 29 septembrie, o cheltuială neprevăzută legată de o activitate de relaxare le strică nativilor buna dispoziție. După acest episod, intrarea lui Mercur în Scorpion, pe 30 septembrie, schimbă complet registrul. Nativii lasă distracția la o parte și se concentrează pe discuții pragmatice despre proiecte și planuri serioase de viitor.

Pe 1 octombrie, programul de lucru se modifică neașteptat, dar într-un mod avantajos. A doua zi, însă, o discuție cu un prieten, pornită de la bani, se poate transforma într-un conflict.

Spre finalul săptămânii, pe 3 octombrie, o situație financiară cere o decizie clară. În același timp, Venus retrogradă readuce în atenție prietenii, colaborări și planuri construite împreună cu alții, care intră într-o perioadă de reevaluare.

Horoscop Vărsător săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru Vărsători, săptămâna pune accent pe relațiile importante, iar echilibrul dintre viața personală și cea profesională devine tot mai greu de păstrat.

Pe 28 septembrie, Marte intră în Leu și intensifică relațiile de cuplu și colaborările profesionale. Negocierile devin mai ferme, iar diferențele de opinie pot escalada rapid, chiar dacă o idee neașteptată oferă, în paralel, o soluție pentru o situație din planul profesional.

Pe 29 septembrie, presiunea se mută în familie, unde o problemă legată de casă sau de cei apropiați cere atenție.

Din 30 septembrie, Mercur în Scorpion aduce mai multă fermitate în discuțiile despre carieră și imagine profesională.

Pe 1 octombrie, o schimbare neașteptată modifică dinamica sentimentală, iar pe 2 octombrie tensiunile reapar într-o discuție cu partenerul sau la serviciu.

Pe 3 octombrie, o situație importantă dintr-un parteneriat ajunge la un punct decisiv. În același timp, Venus retrogradă deschide o perioadă de reevaluare a unui proiect profesional sau a direcției de carieră.

Horoscop Pești săptămâna 28 septembrie- 4 octombrie 2026

Pentru nativii Pești, săptămâna impune un ritm mult mai alert la locul de muncă și nevoia de a face ordine în câteva chestiuni administrative sau financiare.

Pe 28 septembrie, intrarea lui Marte în Leu intensifică activitatea profesională. Pe măsură ce sarcinile se adună, dorința de a rezolva totul cât mai repede crește și riscul unor erori de neatenție.

Agitația de la muncă se prelungește și pe 29 septembrie, aducând întârzieri și neînțelegeri în comunicare sau în timpul unor deplasări.

Lucrurile încep să se așeze pe 30 septembrie, când Mercur intră în Scorpion și mută atenția către documente, studii, călătorii sau alte decizii importante care cer concentrare.

Pe 1 octombrie, o schimbare neașteptată legată de casă sau familie poate modifica planurile într-o direcție avantajoasă. A doua zi, însă, diferențele de opinie de la serviciu devin mai greu de ignorat.

Din 3 octombrie, Venus retrogradă readuce în atenție un plan de viitor sau o direcție profesională care necesită o reevaluare atentă.