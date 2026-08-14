Măsura ar fi reprezentat o premieră în Europa și una dintre inițiativele importante ale președintelui Emmanuel Macron în ultima parte a mandatului său, relatează Agerpres, care citează AFP.

Judecătorii constituționali francezi au considerat că interdicția reprezintă o restrângere disproporționată a drepturilor minorilor.

„Constituie o restricție care nu este adecvată, necesară și nici proporțională” în raport cu libertatea de exprimare și comunicare a minorilor, a apreciat Consiliul Constituțional.

Instituția recunoaște necesitatea protejării copiilor, însă consideră că interdicția este formulată prea larg și ar putea ajunge să vizeze servicii online ale căror riscuri pentru sănătatea și siguranța minorilor nu au fost demonstrate.

Legea urma să intre în vigoare în două etape: de la 1 septembrie pentru conturile noi și de la 1 ianuarie pentru conturile deja existente.

Textul urmărea să le interzică minorilor sub 15 ani accesul la principalele rețele sociale, precum TikTok, Snapchat, X și Instagram. Restricțiile urmau să se aplice și unor funcționalități sociale ale unor platforme foarte populare, precum YouTube, dar și anumitor aplicații de mesagerie, printre care WhatsApp și Messenger, precum și unor jocuri video online.

Legea prevedea unele excepții, în special pentru enciclopediile online și pentru conținutul educațional sau științific. În opinia Consiliului Constituțional, însă, aceste excepții sunt prea „limitate”.

Platformele ar fi trebuit să verifice vârsta utilizatorilor

Copiii și părinții nu ar fi fost sancționați în cazul încălcării interdicției. În schimb, responsabilitatea ar fi revenit platformelor de social media, care ar fi trebuit să introducă unul sau mai multe sisteme de verificare a vârstei utilizatorilor.

Măsura a fost adoptată în Franța pe fondul avertismentelor tot mai numeroase privind efectele rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Autoritățile franceze au invocat riscul ca platformele să le capteze excesiv atenția și să îi expună unor conținuturi problematice.

După Franța, și alte state europene analizează posibilitatea introducerii unor restricții similare.

Consiliul Constituțional nu s-a pronunțat și asupra prevederii din aceeași lege referitoare la interzicerea telefoanelor mobile în licee.

Judecătorii au fost sesizați doar cu privire la articolul care prevedea interzicerea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Sesizarea a fost depusă de parlamentari socialiști și ai stângii radicale.

Macron nu renunță la proiect

Președinția franceză a reacționat după decizia Consiliului Constituțional și a anunțat că Emmanuel Macron i-a cerut premierului Sébastien Lecornu să revizuiască actul normativ, ținând cont de observațiile formulate de judecătorii constituționali.

Palatul Élysée transmite că Macron rămâne hotărât ca legislația să intre în vigoare înainte de primăvara anului 2027, când Franța va organiza alegeri prezidențiale.

Macron nu va putea candida pentru un nou mandat, deoarece își va fi încheiat cele două mandate permise de Constituție.