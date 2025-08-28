Apel către cetățenii români după atacul asupra livratorului asiatic, în București. 5 mil. de români lucrează în străinătate

28-08-2025 | 19:19
Incident grav în București. Un curier străin care livra mâncare a fost atacat de un bărbat, arestat între timp. Agresorul și-a lovit victima cu pumnii și picioarele și l-a numit „invadator".  

autor
Lavinia Petrea

Nu știa însă că în apropiere era un polițist în timpul liber care l-a somat, l-a urmărit și l-a prins. Agresiunea vine la câteva zile după ce parlamentarul AUR Dan Tanasă i-a îndemnat pe români, printr-o postare pe Facebook, să refuze comanda dacă nu este livrată de un român.

Ești un invadator! Negreule!”.

livrator batut

Curierul atacat, originar din Bangladesh, este vizibil șocat de loviturile primite din senin pe când aștepta la un semafor pe Șoseaua Colentina. În timp ce încerca să înțeleagă de ce este agresat, i-a sărit în ajutor un polițist aflat în timpul liber.

Citește și
livrator batut
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

Agresorul a înregistrat totul. A filmat în timp ce îl jignea pe livrator, iar telefonul a rămas pornit pe modul înregistrare și atunci când polițistul l-a urmărit și l-a pus la pământ.

Agresiunea a avut loc foarte aproape de Secția de Poliție numărul 7, așa că în doar câteva minute au apărut și colegii agentului liber, care l-au reținut pe individ. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru lovire și alte violențe.

Incidentul vine la câteva zile de la derapajul deputatului AUR Dan Tanasă, care le-a recomandat românilor să refuze comenzile livrate de curierii străini.

Refuzați comanda, dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

Așa suna textul publicat pe Facebook care a adunat peste 10.000 de reacții și 8.000 de comentarii. Consiliul pentru Combaterea Discriminării anchetează cazul.

După atac, Dan Tanasă a transmis că, din punctul său de vedere, nu are vreo legătură cu postarea de zilele trecute și a precizat: "Când spun că nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simț: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească".

Peste 140.000 de străini lucrează legal în România

Președintele Nicușor Dan a reacționat și el: ”Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”.

Reprezentanții Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, organizație care reprezintă interesele cetățenilor străini care muncesc la noi în țară, condamnă ferm atacul violent asupra livratorului din Bangladesh, motivat de rasism și xenofobie.

Lucrător asiatic: ”Nu suntem aici să luăm. Suntem aici pentru a construi împreună. De aceea este foarte important pentru fiecare muncitor străin să se simță protejat, apreciat și binevenit”.

În România sunt peste 140.000 de angajați străini care plătesc taxe și contribuie la economia națională.

Corespondent ProTV: ”România este țara care are una dintre cele mai mari diaspore din lume. Peste 5 milioane de români trăiesc și muncesc în Europa și este de neconceput că astfel de incidente să se întâmple la noi în țară. Spun asta reprezentanții Asociației Românilor din Europa, care fac un apel către toți cetățenii români să respingă orice formă de discriminare și să-i primească cu brațele deschise pe străinii care muncesc la noi, așa cum sunt primiți și tratați românii care muncesc în străinătate”. 

Individul care a agresat, „din motive rasiale”, un livrator asiatic în Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Dată publicare: 28-08-2025 19:19

