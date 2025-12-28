Un polițist din Italia a rămas fără un picior după ce a fost lovit cu mașina de o femeie pe care încerca să o ajute
Un incident șocant a avut loc într-o parcare din Cogne, Italia, unde un carabinier a fost lovit cu mașina de o femeie pe care încerca să o ajute, relatează Il Giorno.
Femeia, în vârstă de 41 de ani, conducea o mașină electrică care nu a mai pornit, posibil din cauza frigului sau a altor probleme tehnice, asupra cărora autoritățile continuă investigațiile.
Antonio Graziano, în vârstă de 42 de ani, și un coleg au răspuns apelului și au sosit pentru a acorda asistență, însă femeia a devenit brusc agitată și a încercat să-i lovească cu mașina. Ofițerii au intervenit pentru a preveni un pericol pentru pietoni și pentru ea însăși. În timp ce unul dintre ei a reușit să scape, Graziano a fost prins între mașină și un zid, fiind lovit de mai multe ori.
Ofițerul a fost internat la un spital din Torino, unde o a doua operație pentru salvarea piciorului nu a avut succes, medicii fiind nevoiți să recurgă la amputație. Graziano se află în prezent în terapie intensivă, viața sa nefiind însă în pericol. Prognosticul său medical a fost stabilit la 120 de zile, fiind afectat și de traume la nivelul pelvisului și toracelui.
Femeia care l-a lovit cu mașina a fost arestată și internată în secția psihiatrică, fiind acuzată de tentativă de omor și rezistență la arestare. Inițial, starea ei psihiatrică părea grav afectată, iar procurorul solicitase arest preventiv, însă s-a decis internarea ei sub sedare.
Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul autorităților italiene, subliniind riscurile cu care se confruntă forțele de ordine chiar și atunci când oferă ajutor în situații aparent obișnuite.