Canada oferă Ucrainei un ajutor de 1,552 miliarde de euro pentru reconstrucţie. Fondurile vor facilita accesul la credite FMI

28-12-2025 | 15:19
tancuri ucraina
Canada va oferi Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,552 miliarde de euro), care îi vor permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internaţional.

Mihaela Ivăncică

Anunţul privind ajutorul a fost făcut sâmbătă de prim-ministrul canadian Mark Carney, în urma întâlnirii sale de la Halifax, în Canada, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează EFE.

Preşedintele ucrainean a făcut o escală la Halifax în drum spre Florida, unde se va întâlni duminică cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta planul de pace prezentat de liderul ucrainean săptămâna aceasta.

Ajutorul anunţat de Carney va fi furnizat sub formă de instrumente financiare strategice.

În plus, Canada va oferi garanţii de împrumut de până la 1,3 miliarde de dolari canadieni Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (o agenţie a Băncii Mondiale) pentru reconstrucţia Ucrainei.

Volodimir Zelenski
Mesajul președintelui Zelenski înainte de Anul Nou: Deciziile privind pacea depind de partenerii Kievului

Aceasta va fi completată de garanţii de împrumut în valoare suplimentară de 322 de milioane de dolari canadieni către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru a sprijini importurile de gaze şi a consolida securitatea energetică a Ucrainei.

Canada a menţionat într-un comunicat că, de când Rusia a invadat Ucraina, a furnizat aproape 22 de miliarde de dolari canadieni drept ajutor autorităţilor de la Kiev.

