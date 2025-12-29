Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR

29-12-2025 | 14:08
Curtea Constituțională a amânat pentru 16 ianuarie dezbaterile privind o decizie referitoare la pensiile magistraților.

autor
Teodora Suciu

Patru dintre cei nouă judecător CCR au lipsit de la întâlnire, după ce duminică au ieșit din sală și astfel nu a fost întrunit cvorumul.

Simina Tănăsescu, președinta CCR: „Am constatat și astăzi, ca și ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul, dar trebuie precizat în ședința care a fost stabilită pentru ieri, data de 28 decembrie, plenul a început în formație completă. El s-a diminuat pe parcursul ședinței. Astăzi n-a putut fi întrunit deloc următorul termen, deci în continuare a deliberărilor noastre. Următorul termen a fost stabilit pentru data de vineri, 16 ianuarie, la orele 10:00”.

Corespondent Știrile ProTV: „Ședința a durat aici, la sediul CCR, aproximativ jumătate de oră. După aceea, președinta curții a venit și a făcut anunțul că dezbaterile vor fi reluate în data de 16 ianuarie. Asta după ce aceeași patru judecători care duminică au părăsit sala de ședință luni nu s-au prezentat deloc la această întâlnire. Potrivit legii, pentru a da un vot cu privire la o contestație depusă la CCR, toți judecătorii care au fost prezenți la dezbateri trebuie să fie prezenți și să dea acest vot, ceea ce astăzi nu s-a întâmplat, deoarece în ultimele ședințe privind acest proiect toți cei nouă judecători au fost prezenți la aceste deliberări.

Astfel, cei patru judecători, aceiași care duminică au părăsit ședința și luni nu s-au prezentat, ar fi cerut ieri un studiu de impact de la Ministerul Justiției privind această reformă a pensiilor magistraților.Președinta CCR ne-a explicat că un astfel de document nu este necesar pentru ca membrii Curții să dea un verdict cu privire la o constituționalitate sau neconstituționalitate a unui proiect de lege.

Curtea Constituțională
Ședința CCR a fost amânată, din nou, pentru că patru judecători nu s-au prezentat. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Vedem astfel că este a treia amânare privind acest proiect de lege. Contestația cu privire la această inițiativă legislativă a fost depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Guvernul își dorește ca vârsta standard de pensionare să crească de la 48 la 65 de ani și, de asemenea, cuantumul acestei pensii să scadă în viitor. Vedem astfel că de la întâi până la 1 ianuarie nu va fi promulgată această inițiativă de președintele României, așa că prevederile nu ar urma să intre în vigoare, ceea ce înseamnă că țara noastră riscă să piardă din PNRR aproximativ 200 de milioane de euro”.

Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 29-12-2025 13:43

