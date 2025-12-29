Probleme în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din Prahova din cauza vântului puternic
Mai multe localități din județul Prahova, printre care Sinaia și Azuga, se confruntă luni cu probleme în alimentarea cu energie electrică din cauza vântului puternic, anunță Distribuție Energie Electrică România (DEER) - sucursala Ploiești.
Zonele afectate sunt Sinaia (Telecabina, Babele, Releu Coștila), Azuga (două cabane nealimentate), Izvoare, Drajna și Valea Doftanei, potrivit Radio România.
Cei mai mulți consumatori afectați se află în Brebu și Telega, aproximativ 2.800 de persoane.
Conform DEER - sucursala Ploiești, echipele sunt prezente pe teren pentru remedierea defecțiunilor.
Sursa: Radio Romania Actualitati
29-12-2025 15:03