Probleme în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din Prahova din cauza vântului puternic

Stiri actuale
29-12-2025 | 15:03
Pană de curent
Getty Images

Mai multe localități din județul Prahova, printre care Sinaia și Azuga, se confruntă luni cu probleme în alimentarea cu energie electrică din cauza vântului puternic, anunță Distribuție Energie Electrică România (DEER) - sucursala Ploiești.

autor
Claudia Alionescu

Zonele afectate sunt Sinaia (Telecabina, Babele, Releu Coștila), Azuga (două cabane nealimentate), Izvoare, Drajna și Valea Doftanei, potrivit Radio România

Cei mai mulți consumatori afectați se află în Brebu și Telega, aproximativ 2.800 de persoane.

Conform DEER - sucursala Ploiești, echipele sunt prezente pe teren pentru remedierea defecțiunilor.

Patru turiști din R. Moldova au rămas blocați într-un refugiu din Munții Făgăraș. Ce au aflat salvamontiștii

Sursa: Radio Romania Actualitati

Etichete: curent, prahova, vant puternic, conditii meteo,

Dată publicare: 29-12-2025 15:03

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Pană masivă de curent în Paris, din cauze necunoscute: 170.000 de locuințe afectate, metrou și trenuri oprite
Stiri externe
Pană masivă de curent în Paris, din cauze necunoscute: 170.000 de locuințe afectate, metrou și trenuri oprite

O pană de curent a afectat joi dimineața unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuințe începând de la ora 05:38 GMT.

Ghid de supraviețuire în caz de blackout: Cum ne pregătim pentru o pană de curent prelungită
Stiri Diverse
Ghid de supraviețuire în caz de blackout: Cum ne pregătim pentru o pană de curent prelungită

Asociația Energia Inteligentă și DSU au realizat un ghid bazat pe experiențe reale din alte țări, în contextul în care România păstrează centrale pe cărbune pentru a evita riscul unui blackout

Pană de curent masivă în Berlin, în urma unui incendiu. Poliţia nu exclude o „motivaţie politică”
Stiri externe
Pană de curent masivă în Berlin, în urma unui incendiu. Poliţia nu exclude o „motivaţie politică”

Zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără electricitate marți, în jurul prânzului, din cauza unui incendiu la doi stâlpi de electricitate, iar poliția locală nu exclude o posibilă incendiere cu motivație politică, a declarat pentru AFP.

Recomandări
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză
Stiri actuale
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători care nu au participat la ședințele de duminică și luni ale CCR pe tema contestației depuse la legea pensiilor magistraților acuză proceduri „fără precedent” în acest caz.    

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Decembrie 2025

54:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28