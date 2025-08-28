FADERE condamnă atacul asupra unui livrator asiatic din București: „Violență șocantă și intoleranță inacceptabilă”

28-08-2025 | 15:20
livrator batut
Facebook/Marian Godina

Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) condamnă atacul asupra unui livrator asiatic din București, calificând incidentul drept „un act de violență șocant și plin de intoleranță”.

În același timp, organizația a salutat decizia justiției de a-l aresta preventiv pe agresor pentru 30 de zile, considerând-o un semnal clar că astfel de fapte nu pot fi tolerate.

FADERE atrage atenția asupra ipocriziei sociale: deși românii cer tratament egal și respect în străinătate, unii ajung să manifeste comportamente discriminatorii în propria țară. Organizația amintește că peste cinci milioane de români trăiesc doar în Europa, unde au fost primiți cu deschidere, și subliniază că România trebuie să ofere același respect celor care vin din alte colțuri ale lumii.

„Empatia și respectul sunt valori fundamentale ale unei societăți civilizate”, transmite federația, care îndeamnă la respingerea fermă a discriminării și la promovarea toleranței și egalității, se arată în comunicat.

Comunicatul integral

nepalez
Individul care a agresat, „din motive rasiale”, un livrator asiatic în Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

„Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) condamnă în cei mai fermi termeni agresiunea incalificabilă la care a fost supus un livrator de origine asiatică, un act de violență șocant și plin de intoleranță, petrecut în București. Decizia justiției de a-l aresta pe agresor pentru 30 de zile reprezintă un semnal puternic că astfel de fapte nu pot fi tolerate în societatea românească.

Este absolut de neconceput ca astfel de incidente să se întâmple în România, o țară care are una dintre cele mai mari diaspore din lume. Peste cinci milioane de români trăiesc și muncesc doar în Europa, iar majoritatea țărilor-gazdă i-au primit cu brațele deschise, oferindu-le un cămin și o șansă la o viață mai bună. Ne așteptăm, pe bună dreptate, la respect și tratament egal în străinătate, dar ne comportăm cu o dublă măsură inacceptabilă în propria noastră țară.

Nu cred că există un român care să nu aibă cel puțin o rudă sau un prieten plecat în străinătate. Atunci când un român este discriminat sau agresat într-o altă țară, suntem cu toții, pe bună dreptate, revoltați și cerem măsuri. Cu toate acestea, unii sunt gata să comită aceleași fapte pe care le condamnă, comportându-se inuman și lipsit de respect față de cei care sunt oaspeți în țara noastră.

FADERE va continua să militeze pentru toleranță, respect și egalitate pentru toți, indiferent de naționalitate sau origine. Îi îndemnăm pe toți cetățenii să respingă ferm orice formă de discriminare și să-și amintească că empatia și respectul sunt valori fundamentale ale unei societăți civilizate”.

Agresorul, arestat preventiv pentru 30 de zile

Un cetățean din Bangladesh care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față, marți seară, în București, de un bărbat care i-a reproșat că e un "invadator" și i-a cerut să plece din țară. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a agresat fizic, din motive rasiale și xenofobe, un cetățean originar din Bangladesh, pe raza Sectorului 2 al Capitalei.

Decizia a fost luată de Judecătoria Sectorului 2, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale. La data de 27.08.2025, Judecătoria Sectorului 2 București a admis propunerea parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile”, a precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, într-un comunicat.
 

Tanasă: Vreau ca românii să fie în siguranță

Deputatul AUR Dan Tanasă a reacționat după atacul asupra livratorului din Bangladesh care a avut loc din Capitală. Incidentul vine la o săptămână după ce parlamentarul a cerut boicotarea muncitorilor extracomunitari.

Deputatul AUR Dan Tanasă a afirmat, joi, că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările sale ca să existe, ci este „rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor”, susţinând că, atunci când a spus că nu poate fi acceptat importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu a atacat pe nimeni pe criterii de origine.

„Am citit relatările apărute în presa "independentă" despre presupusul "efect" al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnalişti, Dan Tanasă este o forţă atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din Bucureşti. Poate, dacă aş avea o asemenea putere, aş folosi-o să aduc spitale în fiecare oraş, autostrăzi peste Carpaţi şi salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă şi mult mai tristă: violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, a scris Tanasă, pe Facebook.

„Am fost, sunt și voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranță, în demnitate și cu respect în propria lor țară. Restul e zgomot de fond”, a adăugat el

Sursa: StirilePROTV

