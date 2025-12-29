SUA au propus Ucrainei „garanţii de securitate” pentru o perioadă de 15 ani. Nemulțumit, Zelenski a avut altă propunere

Stiri externe
29-12-2025 | 14:57
zelenski trump
AFP

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite au propus Ucrainei garanții de securitate „solide” pentru 15 ani, cu posibilitate de prelungire, subiect discutat în cadrul întâlnirii sale cu omologul său american Donald Trump.

autor
Alexandru Toader

Statele Unite au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că în cadrul întâlnirii sale de duminică pe care a avut-o cu Donald Trump în Florida, a cerut Washingtonului ca aceste garanţii să se aplice pe o perioadă mai lungă, relatează Le Figaro şi Sky News.

„Mi-am dorit cu adevărat ca aceste garanţii să fie aplicate pe o perioadă mai lungă. Şi i-am spus (lui Donald Trump) că vrem cu adevărat să luăm în considerare posibilitatea de 30, 40, 50 de ani”, a explicat preşedintele ucrainean în cadrul unei conferinţe de presă online, precizând că omologul său american i-a asigurat că va reflecta asupra acestei posibilităţi.

La conferinţa de presă de duminică, Zelenski a declarat reporterilor că garanţiile de securitate dintre SUA şi Ucraina sunt acum „100% convenite”, sugerând că a acceptat oferta lui Trump pentru o perioadă de 15 ani.

Încă nu este clar ce oferă SUA în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina, Trump fiind de obicei reticent în a angaja forţele americane pentru a asigura pacea în zonă, notează Sky News.

Citește și
vladimir putin armata
Trump: „Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul referendumului din Ucraina”

Garanţiile suplimentare care implică ţările europene nu se află chiar în acelaşi stadiu, dar au fost „aproape convenite”, a adăugat Zelenski. El a spus că prezenţa trupelor străine în Ucraina ar constitui o garanţie reală a securităţii.

Însă Rusia va obiecta aproape sigur la orice propuneri pentru garanţii de securitate furnizate din partea aliaţilor Ucrainei, care implică forţe din alte ţări, în special NATO, notează Sky News.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean a declarat luni că o întâlnire cu Rusia va fi posibilă numai după ce Donald Trump şi liderii europeni vor ajunge la un acord cu privire la cadrul de pace propus de Ucraina pentru a pune capăt războiului purtat de Moscova. Adresându-se jurnaliştilor într-o discuţie pe WhatsApp, transcrisă de Reuters, el a adăugat că speră ca partenerii să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina imediat ce Kievul va semna acordul de pace.

La finalul întâlnirii cu Donald Trump, care a avut loc duminică în Florida, Volodimir Zelenski a anunţat că în ianuarie va avea loc o nouă reuniune în Statele Unite cu şefii de stat europeni care au participat de la distanţă, prin videoconferinţă, la convorbiri. „În zilele următoare, vrem să organizăm o întâlnire la nivel de consilieri. Rustem Umerov (negociatorul ucrainean - n.r.) este deja în contact cu toţi consilierii americani şi europeni. Vrem ca această întâlnire (la nivel de consilieri - n.r.) să aibă loc în sfârşit în Ucraina şi cred că vom face tot posibilul pentru asta”, a declarat Zelenski în cadrul conferinţei de presă online.

Zelenski vrea referendum

Zelenski a mai spsu luni că planul de pace în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei ar trebui supus unui referendum în Ucraina. El a adăugat că pentru organizarea unui astfel de referendum ar fi necesar un armistiţiu de cel puţin 60 de zile.

Ucraina va ridica legea marţială, care interzice în special bărbaţilor ucraineni cu vârsta aptă de mobilizare să părăsească ţara şi nu permite organizarea de alegeri, numai după încheierea războiului cu Rusia şi după obţinerea unor garanţii de securitate, a afirmat luni preşedintele ucrainean.

„Cu toţii vrem ca războiul să se termine şi abia atunci legea marţială va fi ridicată. Cu toate acestea, ridicarea legii marţiale va avea loc atunci când Ucraina va obţine garanţii de securitate. Fără garanţii de securitate, acest război nu poate fi considerat ca fiind complet încheiat”, a afirmat el în cadrul conferinţei de presă online transcrise de AFP, potrivit News.ro.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, SUA, Zelenski,

Dată publicare: 29-12-2025 14:57

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Trump: „Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul referendumului din Ucraina”
Stiri externe
Trump: „Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul referendumului din Ucraina”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderul rus Vladimir Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul unui posibil referendum din Ucraina privind un „plan de pace” propus.

Donald Trump: „Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia și Ucraina”. Ce urmează
Stiri externe
Donald Trump: „Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia și Ucraina”. Ce urmează

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, duminică, că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfășurată la reședința sa din Florida.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR

Curtea Constituțională a amânat pentru 16 ianuarie dezbaterile privind o decizie referitoare la pensiile magistraților.

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Decembrie 2025

03:51:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28