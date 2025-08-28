Cine este polițistul care l-a prins agresorul livratorului din Bangladesh. Era în timpul liber când a intervenit

28-08-2025 | 09:29
Andrei Jianu
Andrei Jianu

Poliţistul care a intervenit prompt după ce un tânăr de 20 de ani a lovit un livrator din Bangladesh, spunându-i că este „invadator” şi cerându-i să se întoarcă în ţara sa se numește Andrei Jianu.

autor
Claudia Alionescu

El abia ieșise din tură când a observat incidentul și a intervenit imediat pentru a-l imobiliza pe agresor.

Poliţistul Marian Godină a postat, pe pagina sa de socializare o imagine cu el și l-a felicitat.

Incidentul s-a petrecut marți seară. Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un „invadator” şi filmând agresiunea.

Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reţinut iniţial şi, ulterior, arestat preventiv.

Tânărul filma când îl agresează pe livratorul din Bangladesh. În imagini se vede cum se îndreaptă spre livrator şi îl loveşte, spunându-i să se întoarcă în ţara lui şi numindu-l „invadator”.

Camera a rămas pornită și a surprins și momentul în care a fost imobilizat și ridicat de polițiști. 

La data de 26 august 2025, un poliţist din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 7 Poliţie, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin. Poliţistul a intervenit prompt şi eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat de poliţist”, a precizat miercuri Poliţia Capitalei.

Ulterior, acolo au ajuns poliţiştii din cadrul Secţiei 7, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 7 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru lovire sau alte violenţe.

Intervenţia promptă şi eficientă a poliţistului aflat în timpul liber demonstrează încă o dată spiritul civic şi profesionalismul angajaţilor Poliţiei Capitalei. Siguranţa comunităţii rămâne o prioritate, iar angajamentul poliţiştilor Capitalei se reflectă în intervenţiile rapide şi ferme pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale”, a adăugat Poliţia Capitalei.

Săptămâna trecută, polițitul Marian Godină a făcut plângere penală împotriva lui Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după ce parlamentarul a postat pe Facebook un text în care îi îndemna pe români să refuze comanda „dacă nu e livrată de un român”.

Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!", a scris Tanasă.

Sursa: News.ro

Etichete: politist, agresiune, livrator,

