Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

Bărbatul care a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh a mărturisit că îi pare rău şi că nu se aştepta să fie văzut de cineva. Incidentul a avut loc, marți seară, în București.

Polițistul din București care l-a prins pe agresorul livratorului străin lovit în față a declarat presei că a mai intervenit și altădată, tot în afara orelor de program, într-un caz în care un infractor era urmărit de polițiști.

Andrei Jianu, a cărui identitate a fost dezvăluită de polițistul Marian Godină, a spus că intervenția recentă a avut loc după terminarea serviciului, în timp ce se îndrepta spre casă.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă am observat un cetăţean care era agresat fizic de către altul, motiv pentru care m-am apropiat de aceştia, somându-l pe agresor. Acesta, auzindu-mă, a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei unde a fost imobilizat, colegii mei fiind în faţa secţiei de poliţie, urmând a intra în schimbul trei m-au auzit şi au venit, ajutându-mă să-l încătuşez, ulterior conducându-l pe acesta la sediul secţiei de poliţie”, a declarat, joi, agentul de poliţie Andrei Jianu.

Facebook/ Marian Godină

Întrebat ce i-a spus atacatorul în momentul în care l-a imobilizat, poliţistul a precizat că acesta i-a mărturisit doar că îi pare rău şi că nu se aştepta să fie văzut de cineva.

„A zis doar că îi pare rău, nu se aştepta să fie văzut de către cineva. Ulterior, la Secţia 7 Poliţie, a fost dispusă reţinerea acestuia, în urma probatoriului, după care a primit un mandat de 30 de zile”, a afirmat poliţistul.

Agentul a dezvăluit că nu este primul asemenea incident la care a intervenit în timpul carierei sale, precizând că s-a mai întâmplat în urmă cu doi ani, când se îndrepta către serviciu.

„S-a mai întâmplat cred că acum doi ani tot la fel. Când veneam la secţia de poliţie să intru la muncă, un cetăţean era alergat de către colegii mei. S-a nimerit să fiu acolo. L-am imobilizat şi a fost, de asemenea, condus la secţie”, a mai spus poliţistul Andrei Jianu.

Reacțiile din mediul online

Poliţistul Marian Godină a postat pe pagina sa de socializare o fotografie cu Andrei Jianu, care a intervenit rapid după ce un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator străin, numindu-l „invadator” şi cerându-i să plece din ţară. Jianu se afla în timpul liber când a acţionat.

Reacţiile internauţilor nu au întârziat să apară, cele mai multe mulţumindu-i tânărului poliţist pentru modul în care a rezolvat situaţia şi cerând autorităţilor tragerea la răspundere a deputatului AUR Dan Tanasă.

Săptămâna trecută, Godină a făcut plângere penală împotriva acestuia pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după ce parlamentarul a postat pe Facebook un text în care îi îndemna pe români să refuze comanda „dacă nu e livrată de un român”. „Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!", a scris Tanasă.

Joi, parlamentarul AUR Dan Tanasă a reacţionat după agresarea livratorului străin, pe o stradă din Capitală, el arătând că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările sale ca să existe, iar când spune că nu putem accepta importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice nu atacă pe nimeni pe criterii de origine, ci spune un adevăr de bun-simţ.

Săptămâna trecută, Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj controversat la adresa imigranților din România, provocând mii de reacții și de comentarii din partea utilizatorilor rețelei sociale.

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris parlamentarul AUR.

Ulterior, el a mai scris un comentariu, de această dată la adresa comunității musulmane, susținând - fără să argumenteze - că Occidentul ”se scufundă sub valul islamist”.

“O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a mai scris deputatul AUR pe Facebook.

Val de reacții pe rețelele sociale

Mesajele sale au provocat reacții aprinse în rândul utilizatorilor, inclusiv a polițistului Marian Godină:

”Ceea ce ați scris aici e o infracțiune. Sper ca Parchetul General să se sesizeze.

Art. 369 – Incitarea la violenţă, ură sau discriminare

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Iată și alte reacții:

- ”Nu imigranții sunt problema României ,ci politicienii care ne sperie cu bau-bau ca să nu observăm că nu fac nimic pentru țară.”

- ”Dan Tanasă tu poți să te muți în Rusia”.

- ”Dincolo de xenofobia dezgustătoare a acestei postări, poate ar trebui să te întrebi de ce e nevoie să aducem muncitori din Asia. Poate ar trebui să te gândești că așa și-or fi spus și își spun și italienii, spanioli, britanii sau germanii despre românii care lucrează cinstit în țările respective. Sunteți atât de toxici în ceea ce spuneți și ceea ce faceți, încât ați putea otrăvi un elefant cu o singură silaba ieșită din gurcare a voastră”.

- ”Doamne ferește, domnule Tanasă, ne cereți să refuzăm niște amărîți mai amărîți decît noi! Unde este omenia noastră? Dacă ai noștri sunt puturoși, rămîn lucrurile nefăcute. Echilibrul în toate, în vorbe și fapte. Vă rugăm să nu ne mai dezamăgiți.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













