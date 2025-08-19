Mesaj controversat al deputatului AUR Dan Tănasă: “Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Treziți-vă!”

Stiri Politice
19-08-2025 | 16:54
Dan Tanasa
Facebook / Dan Tanasa

Deputatul AUR Dan Tănasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj controversat la adresa imigranților din România, provocând mii de reacții și de comentarii din partea utilizatorilor rețelei sociale.

autor
Cristian Matei

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris parlamentarul AUR.

Ulterior, el a mai scris un comentariu, de această dată la adresa comunității musulmane, susținând - fără să argumenteze - că Occidentul ”se scufundă sub valul islamist”.

“O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a mai scris deputatul AUR pe Facebook.

Citește și
scandal, George Simion, Dan Tanasa
VIDEO. Un nou scandal în Parlament. Deputații AUR George Simion și Dan Tanasă s-au înfuriat pe un secretar de stat

Mesajele sale au provocat reacții aprinse în rândul utilizatorilor, inclusiv a polițistului Marian Godină:

Ceea ce ați scris aici e o infracțiune. Sper ca Parchetul General să se sesizeze.

Art. 369 – Incitarea la violenţă, ură sau discriminare
Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Iată și alte reacții:

- ”Nu imigranții sunt problema României ,ci politicienii care ne sperie cu bau-bau ca să nu observăm că nu fac nimic pentru țară.”

- ”Dan Tanasă tu poți să te muți în Rusia”.

- ”Dincolo de xenofobia dezgustătoare a acestei postări, poate ar trebui să te întrebi de ce e nevoie să aducem muncitori din Asia. Poate ar trebui să te gândești că așa și-or fi spus și își spun și italienii, spanioli, britanii sau germanii despre românii care lucrează cinstit în țările respective. Sunteți atât de toxici în ceea ce spuneți și ceea ce faceți, încât ați putea otrăvi un elefant cu o singură silaba ieșită din gura voastră”.

- ”Doamne ferește, domnule Tănasă, ne cereți să refuzăm niște amărîți mai amărîți decît noi! Unde este omenia noastră? Dacă ai noștri sunt puturoși, rămîn lucrurile nefăcute. Echilibrul în toate, în vorbe și fapte. Vă rugăm să nu ne mai dezamăgiți.”

Tănasă s-a contrat pe tema imigranților inclusiv cu un coleg din AUR

La începutul lunii mai, vicepreședintele AUR, Dan Tănasă a declarat în Parlament că România nu trebuie să mai primească imigranți, iar el personal nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”.

”Nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat în România. Niciunul, fraților! După ce ne vom asigura că toți românii trăiesc un trai decent, măcar la nivelul coșului minim, dat de către statisticile oficiale, putem să discutăm.”, a spus Tănasă.

În replică, colegul său de partid, Mohammad Murad, i-a amintit cazul lui, venit în România pentru a studia medicina:

”Dacă atunci când am venit în România, la studii, era cineva să spună că nu vrem străini, astăzi eu nu eram medic și nu erau peste 5.000 de medici străini arabi în spitalele românești. Vreți să dați afară pe 5.000 de arabi care muncesc cot la cot pentru a salva oameni?”, a spus Murad la acea vreme.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Sursa: Pro TV

Etichete: imigranti, Dan Tanasa, deputat,

Dată publicare: 19-08-2025 16:29

Articol recomandat de sport.ro
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Citește și...
Senatorul UDMR Tanczos Barna: ”I-am spus lui Dan Tănasa că este o ruşine a acestei ţări, pentru ce înseamnă Parlament”
Stiri Politice
Senatorul UDMR Tanczos Barna: ”I-am spus lui Dan Tănasa că este o ruşine a acestei ţări, pentru ce înseamnă Parlament”

Senatorul UDMR Tanczos Barna s-a arătat revoltat de scandalul care a avut loc recent în Parlament la dezbaterea bugetului de stat.

VIDEO. Un nou scandal în Parlament. Deputații AUR George Simion și Dan Tanasă s-au înfuriat pe un secretar de stat
Stiri Politice
VIDEO. Un nou scandal în Parlament. Deputații AUR George Simion și Dan Tanasă s-au înfuriat pe un secretar de stat

Un nou scandal a avut loc, marți, în plenul Camerei Deputaților, din cauza unei legi care prevede înființarea unor centre comunitare pentru românii din diaspora.  

Partidul AUR și-a retras susținerea pentru Diana Șoșoacă. Cum explică decizia deputatul Dan Tanasă
Stiri Politice
Partidul AUR și-a retras susținerea pentru Diana Șoșoacă. Cum explică decizia deputatul Dan Tanasă

Alianţa pentru Unirea Românilor a anunțat miercuri că și-a retras susținerea politică pentru senatoarea Diana Șoșoacă.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR
Stiri Politice
Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR

Ordonanța de urgență care suspendă finanțarea unora dintre proiectele pe fonduri europene a fost adoptată marți într-o ședință extraordinară de guvern.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid
Stiri Politice
Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 August 2025

43:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12