Mesaj controversat al deputatului AUR Dan Tănasă: “Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Treziți-vă!”

Deputatul AUR Dan Tănasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj controversat la adresa imigranților din România, provocând mii de reacții și de comentarii din partea utilizatorilor rețelei sociale.

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris parlamentarul AUR.

Ulterior, el a mai scris un comentariu, de această dată la adresa comunității musulmane, susținând - fără să argumenteze - că Occidentul ”se scufundă sub valul islamist”.

“O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a mai scris deputatul AUR pe Facebook.

Mesajele sale au provocat reacții aprinse în rândul utilizatorilor, inclusiv a polițistului Marian Godină:

”Ceea ce ați scris aici e o infracțiune. Sper ca Parchetul General să se sesizeze.

Art. 369 – Incitarea la violenţă, ură sau discriminare

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Iată și alte reacții:

- ”Nu imigranții sunt problema României ,ci politicienii care ne sperie cu bau-bau ca să nu observăm că nu fac nimic pentru țară.”

- ”Dan Tanasă tu poți să te muți în Rusia”.

- ”Dincolo de xenofobia dezgustătoare a acestei postări, poate ar trebui să te întrebi de ce e nevoie să aducem muncitori din Asia. Poate ar trebui să te gândești că așa și-or fi spus și își spun și italienii, spanioli, britanii sau germanii despre românii care lucrează cinstit în țările respective. Sunteți atât de toxici în ceea ce spuneți și ceea ce faceți, încât ați putea otrăvi un elefant cu o singură silaba ieșită din gura voastră”.

- ”Doamne ferește, domnule Tănasă, ne cereți să refuzăm niște amărîți mai amărîți decît noi! Unde este omenia noastră? Dacă ai noștri sunt puturoși, rămîn lucrurile nefăcute. Echilibrul în toate, în vorbe și fapte. Vă rugăm să nu ne mai dezamăgiți.”

Tănasă s-a contrat pe tema imigranților inclusiv cu un coleg din AUR

La începutul lunii mai, vicepreședintele AUR, Dan Tănasă a declarat în Parlament că România nu trebuie să mai primească imigranți, iar el personal nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”.

”Nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat în România. Niciunul, fraților! După ce ne vom asigura că toți românii trăiesc un trai decent, măcar la nivelul coșului minim, dat de către statisticile oficiale, putem să discutăm.”, a spus Tănasă.

În replică, colegul său de partid, Mohammad Murad, i-a amintit cazul lui, venit în România pentru a studia medicina:

”Dacă atunci când am venit în România, la studii, era cineva să spună că nu vrem străini, astăzi eu nu eram medic și nu erau peste 5.000 de medici străini arabi în spitalele românești. Vreți să dați afară pe 5.000 de arabi care muncesc cot la cot pentru a salva oameni?”, a spus Murad la acea vreme.

