Pr. Francisc Doboș, ironic la instigarea AUR împotriva curierilor străini: Un dac neaoș din Nigeria a venit să se spovedească

Preotul Francisc Doboș a reacționat cu o ironie fină la instigarea brutală a celor de la AUR împotriva curierilor străini din România. ”Un dac neaoș din Nigeria a venit să se spovedească”, spune Doboș, care a binecuvântat și rucsacul pentru livrare.

Părintele Francisc Doboș, cunoscutul paroh de la Biserica Sacré-Cœur din București, a transmis o ironie fină în replică la instigarea brutală la ură lansată de AUR împotriva livratorilor străini din România.

Preotul a povestit că a spovedit un curier străin, după care i-a binecuvântat și rucsacul de livrare, prin care omul își câștigă în România existența.

”Un dac neaoș din Nigeria a venit ieri să se spovedească. E în România de două săptămâni. Azi a participat la Sf. Liturghie, s-a împărtășit iar la sfârșit m-a rugat să-l binecuvântez pe el, să-i binecuvântez munca și rucsacul pentru livrarea de mâncare”, a povestit părintele Francisc Doboș pe pagina sa de Facebook.

”Și vor fi așezați la masă în împărăția lui Dumnezeu”

Îndrăgitul preot își încheie scurta postare cu o pildă desprinsă din Evanghelia după Luca: “Şi vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu. Şi, iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii!”.

Exemplul oferit de părintele Francisc Doboș vine ca un răspuns la instigarea șocantă a celor de la AUR, altminteri ”extrem” de creștini în bravada lor destinată ochiului public.

”Refuzați comanda, dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, este îndemnul publicat de deputatul și purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă, care a revoltat numeroși români.

