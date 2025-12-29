Răsturnare de situație. Ministrul Justiției afirmă că nu a fost solicitat un studiu de impact pentru reforma pensiilor

Stiri actuale
29-12-2025 | 14:58
Radu Marinescu
Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu a primit nicio solicitare din partea CCR privind realizarea unui studiu de impact pentru noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraților.

autor
Sabrina Saghin

„Nu cunosc nimic despre un studiu de impact. Am văzut și eu în media discuții despre un asemenea posibil studiu care să fie solicitat. Oficial, nu am primit absolut nimic și nu știu despre ce fel de impact ar fi vorba și ce fel de studiu. Ministerul Justiției nu participă la aceste proceduri de la Curtea Constituțională. (...) Dacă ni se va solicita ceva în mod concret, ce anume, în ce măsură intră sau nu în competențele noastre vom vedea. Noi acționăm cu bună-credință și în cooperare loială cu instituțiile statului'', a declarat Radu Marinescu la Digi24, scrie Agerpres.

CCR a amânat deliberările pentru reforma pensiilor magistraților

Curtea Constituțională a României a amânat, luni, 16 ianuarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, motivul fiind lipsa de cvorumului pentru ședința de deliberare.

Este a treia oară când instanța constituțională amână luarea unei decizii în acest caz.

Potrivit unor surse din CCR, la ședința de luni nu s-au prezentat cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Ei au părăsit ședința și duminică și nu au mai venit la dezbateri.

Citește și
Curtea Constituțională
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Tot pe surse a apărut informația că cei patru judecători au cerut un studiu de impact al acestui proiect, însă Simina Tănăsescu a declarat luni că studiul de impact nu este relevant în cazul proiectului de reformă a pensiilor magistraților.

„E o opinie majoritară. Mă număr în opinia minoritară care crede că studiile de impact ar putea fi utile în analiza controlului, dar asta e jurisprudența în momentul de față. Deci, studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră. Merg cu speculația mai departe, dacă vreți. Ne putem gândi că ar fi posibil și un reviriment de jurisprudență. Probabil că aș fi cea mai fericită dacă s-ar întâmpla asta. Numai că, în cauza de față, atât obiectul controlului nostru, cât și sesizarea care ne-a fost adresată sunt publice. Și se poate constata că aspectele legate de studiul de impact nu fac obiectul acestui dosar'', a spus Tănăsescu.

Noul proiect prevede pensionarea la 65 de ani și limitarea pensiilor la 70%

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii și procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Primul proiect al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, ca urmare a unei sesizări depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție. CCR a motivat atunci că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ. 

Sursa: Agerpres

Etichete: CCR, radu marinescu,

Dată publicare: 29-12-2025 14:58

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Deputat PSD: „Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în şedinţă imediat după Revelion şi să ia o decizie”
Stiri Politice
Deputat PSD: „Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în şedinţă imediat după Revelion şi să ia o decizie”

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie în ceea ce privește pensiile magistraţilor.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Reacția celui de-al doilea om în stat la amânarea CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Nu poate deveni un blocaj”
Stiri Politice
Reacția celui de-al doilea om în stat la amânarea CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Nu poate deveni un blocaj”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară luni că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj.

Recomandări
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză
Stiri actuale
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători care nu au participat la ședințele de duminică și luni ale CCR pe tema contestației depuse la legea pensiilor magistraților acuză proceduri „fără precedent” în acest caz.    

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Decembrie 2025

54:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28