Răsturnare de situație. Ministrul Justiției afirmă că nu a fost solicitat un studiu de impact pentru reforma pensiilor

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu a primit nicio solicitare din partea CCR privind realizarea unui studiu de impact pentru noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraților.

„Nu cunosc nimic despre un studiu de impact. Am văzut și eu în media discuții despre un asemenea posibil studiu care să fie solicitat. Oficial, nu am primit absolut nimic și nu știu despre ce fel de impact ar fi vorba și ce fel de studiu. Ministerul Justiției nu participă la aceste proceduri de la Curtea Constituțională. (...) Dacă ni se va solicita ceva în mod concret, ce anume, în ce măsură intră sau nu în competențele noastre vom vedea. Noi acționăm cu bună-credință și în cooperare loială cu instituțiile statului'', a declarat Radu Marinescu la Digi24, scrie Agerpres.

CCR a amânat deliberările pentru reforma pensiilor magistraților

Curtea Constituțională a României a amânat, luni, 16 ianuarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, motivul fiind lipsa de cvorumului pentru ședința de deliberare.

Este a treia oară când instanța constituțională amână luarea unei decizii în acest caz.

Potrivit unor surse din CCR, la ședința de luni nu s-au prezentat cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Ei au părăsit ședința și duminică și nu au mai venit la dezbateri.

Tot pe surse a apărut informația că cei patru judecători au cerut un studiu de impact al acestui proiect, însă Simina Tănăsescu a declarat luni că studiul de impact nu este relevant în cazul proiectului de reformă a pensiilor magistraților.

„E o opinie majoritară. Mă număr în opinia minoritară care crede că studiile de impact ar putea fi utile în analiza controlului, dar asta e jurisprudența în momentul de față. Deci, studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră. Merg cu speculația mai departe, dacă vreți. Ne putem gândi că ar fi posibil și un reviriment de jurisprudență. Probabil că aș fi cea mai fericită dacă s-ar întâmpla asta. Numai că, în cauza de față, atât obiectul controlului nostru, cât și sesizarea care ne-a fost adresată sunt publice. Și se poate constata că aspectele legate de studiul de impact nu fac obiectul acestui dosar'', a spus Tănăsescu.

Noul proiect prevede pensionarea la 65 de ani și limitarea pensiilor la 70%

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii și procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Primul proiect al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, ca urmare a unei sesizări depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție. CCR a motivat atunci că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













