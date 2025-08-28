Un lider PNL a anunțat că a depus plângere penală împotriva lui Dan Tanasă pentru incitare la ură

28-08-2025 | 16:23
livrator batut
Facebook/Marian Godina

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a anunțat că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR care a instigat la ură împotriva livratorilor străini, în urma incidenului în care un asiatic a fost agresat pe o stradă din București.

autor
Aura Trif

AUR orchestrează scandaluri naționale pe teme xenofobe, în timp ce acționează concertat pentru a mușamaliza un grav caz de viol petrecut la propria școală de vară. În ultimele zile, liderii AUR, George Simion și Dan Tănasă, s-au specializat în fabricarea de crize artificiale pentru a instiga la ură împotriva străinilor. De la sondaje iresponsabile privind expulzarea muncitorilor asiatici pentru un incident care implică niște lebede, până la îndemnuri directe la boicotarea livratorilor care nu sunt români, AUR aplică o strategie cinică de a injecta ură și diviziune în spațiul public. În fața acestei escaladări periculoase, anunț că am depus o plângere penală împotriva deputatului Dan Tănasă pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare, faptă prevăzută și pedepsită de Art. 369 din Codul Penal”, potrivit comunicatului de presă transmis de deputatul PNL.

Un cetățean din Bangladesh care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față, marți seară, în București, de un bărbat care i-a reproșat că e un "invadator" și i-a cerut să plece din țară. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul a fost povestit miercuri după-amiază de polițistul Marian Godină pe pagina sa de Facebook. Un polițist care ieșea de la serviciu a intervenit rapid după ce a observat incidentul.

Reacția deputatului AUR după incidentul din Capitală

Postarea polițistului Marian Godină vine la scurt timp după ce a anunţat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, în urma unui mesaj controversat al parlamentarului.

nepalez
Individul care a agresat, „din motive rasiale”, un livrator asiatic în Capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Săptămâna trecută, Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj controversat la adresa imigranților din România, provocând mii de reacții și de comentarii din partea utilizatorilor rețelei sociale.

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris parlamentarul AUR.

Ulterior, el a mai scris un comentariu, de această dată la adresa comunității musulmane, susținând - fără să argumenteze - că Occidentul ”se scufundă sub valul islamist”.

“O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a mai scris deputatul AUR pe Facebook.

Deputatul AUR Dan Tanasă a reacționat după atacul asupra livratorului din Bangladesh care a avut loc din Capitală. Incidentul vine la o săptămână după ce parlamentarul a cerut boicotarea muncitorilor extracomunitari.

Deputatul AUR Dan Tanasă a afirmat, joi, că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările sale ca să existe, ci este „rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor”, susţinând că, atunci când a spus că nu poate fi acceptat importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu a atacat pe nimeni pe criterii de origine.

„Am citit relatările apărute în presa "independentă" despre presupusul "efect" al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnalişti, Dan Tanasă este o forţă atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din Bucureşti. Poate, dacă aş avea o asemenea putere, aş folosi-o să aduc spitale în fiecare oraş, autostrăzi peste Carpaţi şi salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă şi mult mai tristă: violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, a scris Tanasă, pe Facebook.

Incendiu puternic în centrul Bucureștiului, la un fost retaurant. A fost emis mesaj RO-Alert. VIDEO

Sursa: StirilePROTV

straini, bogdan tănasă, livrator,

Dată publicare: 28-08-2025 16:11

EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
