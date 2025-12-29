Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Sabrina Saghin

Într-o postare publică, Muraru se întreabă dacă un angajat obișnuit și-ar permite să refuze munca, să plece când dorește de la serviciu și să nu suporte nicio consecință, subliniind că exact acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul judecătorilor constituționali „susținuți de PSD”.

„Aș întreba românii de bună credință, care muncesc onest și ies la pensie la 65 de ani, dacă ei își permit să se prezinte la job, să refuze să muncească, și să nu pățească nimic. Să vină când vor ei și exact atunci când este de luat o decizie, să plece pe ușă fără consecință.

Pentru că fix asta au făcut azi judecătorii constituționali ai PSD.

Sfidarea lor de astăzi încununează sentimentul de frustrare și revoltă în societatea românească față de privilegii nesimțite. Oamenii nu mai au răbdare și nici toleranță pentru o castă a căror pensii speciale sunt de 10 ori mai mari decât media celorlalte pensii din sistemul public.

Curtea Constituțională
Ședința CCR a fost amânată, din nou, pentru că patru judecători nu s-au prezentat. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Astfel de situații sunt incompatibile cu rolul constituțional al CCR, care este acela de garant al Constituției și de reper de funcționare corectă a statului de drept. Curtea nu poate fi asociată unor strategii de evitare a responsabilității.

Chiar dacă am salutat decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale, într-un moment în care Moscova era la un pas de a instala un păpușar în fruntea statului, asta nu înseamnă că trebuie să tolerăm orice alt exces, ca și cum am fi datori cu recunoștință perpetuă sau cu tăcere în fața abuzurilor.

PSD crede că prin astfel de tertipuri forțează plecarea premierului și preluarea guvernării alături de extremiștii de la AUR. Pentru că la asta visează persediștii în fiecare noapte. Am o veste proastă pentru ei. Alegătorii nu vor ierta niciodată o asemenea parșivenie și nici ceea ce face PSD acum, blocând orice reformă și orice măsură care aduce un strop normalitate și dreptate în viața românilor.”, a fost mesajul lui Alexandru Muraru, publicat pe pagina sa de Facebook.

