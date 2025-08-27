Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO

nepalez
Un cetățean nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față, marți seară, în București, de un bărbat care i-a reproșat că e un "invadator" și i-a cerut să plece din țară. Agresorul a fost prins și reținut de poliție, după ce a fugit, inițial.  

Mihaela Ivăncică

Incidentul a fost povestit miercuri după-amiază de polițistul Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție.

Panicat, livratorul l-a întrebat ce are cu el, care e problema.

-Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!

-De ce? De ce?

-Pentru că ești un invadator! i-a răspuns tânărul.

Livratorul, un tânăr nepalez, foarte speriat, a cerut ajutorul trecătorilor, a scris Marian Godină pe Facebook.

Un polițist care ieșea de la serviciu a intervenit rapid după ce a observat incidentul.

Din fericire, un polițist care chiar ieșea de la serviciu a văzut faza de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit.Polițistul a fost mai rapid, l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest”, a mai scris el pe Facebook.

Godină a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă

Postarea polițistului Marian Godină vine la scurt timp după ce a anunţat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, în urma unui mesaj controversat al parlamentarului.

Săptămâna trecută, Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj controversat la adresa imigranților din România, provocând mii de reacții și de comentarii din partea utilizatorilor rețelei sociale.

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris parlamentarul AUR.

Ulterior, el a mai scris un comentariu, de această dată la adresa comunității musulmane, susținând - fără să argumenteze - că Occidentul ”se scufundă sub valul islamist”.

“O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a mai scris deputatul AUR pe Facebook.

Val de reacții pe rețelele sociale

Mesajele sale au provocat reacții aprinse în rândul utilizatorilor, inclusiv a polițistului Marian Godină:

”Ceea ce ați scris aici e o infracțiune. Sper ca Parchetul General să se sesizeze.

Art. 369 – Incitarea la violenţă, ură sau discriminare
Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Iată și alte reacții:

- ”Nu imigranții sunt problema României ,ci politicienii care ne sperie cu bau-bau ca să nu observăm că nu fac nimic pentru țară.”

- ”Dan Tanasă tu poți să te muți în Rusia”.

- ”Dincolo de xenofobia dezgustătoare a acestei postări, poate ar trebui să te întrebi de ce e nevoie să aducem muncitori din Asia. Poate ar trebui să te gândești că așa și-or fi spus și își spun și italienii, spanioli, britanii sau germanii despre românii care lucrează cinstit în țările respective. Sunteți atât de toxici în ceea ce spuneți și ceea ce faceți, încât ați putea otrăvi un elefant cu o singură silaba ieșită din gurcare a voastră”.

- ”Doamne ferește, domnule Tanasă, ne cereți să refuzăm niște amărîți mai amărîți decît noi! Unde este omenia noastră? Dacă ai noștri sunt puturoși, rămîn lucrurile nefăcute. Echilibrul în toate, în vorbe și fapte. Vă rugăm să nu ne mai dezamăgiți.”

Poliţistul Marian Godină anunţă că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare.

El spune că, prin acest text, Tanasă „incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.

„Ca să nu las pe alţii ceea ce pot face şi eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru săvârşirea infracţiunii de «Incitarea la violenţă, ură sau discriminare», prevăzute de articolul 369 din Codul Penal”, a anunțat Godină.

Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

