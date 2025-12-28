Documente desecretizate. Echipa Prințesei Diana, acuzată că încerca să-l eclipseze pe Charles în lupta mediatică

Documente recent publicate arată că echipa de presă a Prințesei Diana era considerată mai agresivă și mai eficientă mediatic decât cea a Prințului Charles.

Dezvăluirile provin din memorii trimise de ofițerii de presă ai lui Charles către oficiali irlandezi înaintea vizitei sale de două zile în Irlanda, în iunie 1995. În documente se menționează temerea că echipa Dianei ar putea organiza o vizită similară, pentru a-i „fura” atenția mediatică, potrivit Daily Mail.

Consilierii lui Charles considerau deplasarea la Dublin parte dintr-o strategie pe termen lung de îmbunătățire a imaginii sale publice în Regatul Unit. Vizita a fost descrisă drept „cea mai bună apariție publică a Prințului din ultimii ani”, deși reflectarea în presa britanică a fost mai modestă decât în Irlanda.

Notele Ministerului irlandez de Externe o descriu pe șefa de presă Sandy Henney ca fiind „extrem de loială” lui Charles și atentă la orice oportunitate de a-i promova cauza. Oficialii irlandezi au fost surprinși de sugestiile repetate că Diana ar putea urma curând aceleași trasee, inițial crezând că este vorba de o glumă.

Vizita din 1995 a avut o importanță istorică: a fost prima a unui membru al familiei regale britanice în Irlanda după independență și a avut loc la mai puțin de un an de la armistițiul IRA. Considerată un succes, ea a contribuit la îmbunătățirea relațiilor britanico-irlandeze și a pregătit terenul pentru vizita istorică a Regina Elisabeta a II-a din 2011.

Deși Charles și Diana au continuat să apară împreună în public, tensiunile din mariajul lor au devenit tot mai vizibile, culminând cu „Togetherness Tour” din 1992, care nu a reușit să mascheze criza cuplului.

