Reacția lui Nicușor Dan, după ce un livrator asiatic a fost agresat în Capitală: „Nu ura ne defineşte pe noi, românii”

Președintele Nicușor Dan a condamnat ferm agresiunea asupra livratorului străin din București , calificând fapta drept intolerabilă și un atac la valorile societății. El a cerut autorităților să trateze incidentul ca o infracțiune motivată de ură.

”Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, care a fost lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile”, spune Nicuşor Dan, într-un mesaj pe platforma X.

Şeful statului afirmă că ”în ultimele săptămâni, s-au propagat în spaţiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor, iar cuvintele au consecinţe reale, uneori dramatice”.

”Asemenea acte de violenţă xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societăţii noastre. Autorităţile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracţiune motivată de ură”, spune preşedintele.

Nicușor Dan l-a felicitat pe polițist

Nicuşor Dan îl felicită pe ”poliţistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid şi cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze”.

”Mulţi români sunt, la rândul lor, plecaţi la muncă în străinătate. Tocmai de aceea ştim prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îţi cauţi şansa departe de ţară şi de familie.

Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie sau statut.

Oricine trăieşte şi munceşte aici merită protecţie şi tratament egal. Nu ura ne defineşte pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea şi toleranţa”, spune preşedintele Nicuşor Dan.

Un cetățean din Bangladesh care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față, marți seară, în București, de un bărbat care i-a reproșat că e un "invadator" și i-a cerut să plece din țară. Un polițist care ieșea de la serviciu a intervenit rapid și l-a imobilizat pe agresor, care a fost arestat, între timp.

Agresorul a fost arestat 30 de zile

Incidentul a fost relatat miercuri după-amiază de polițistul Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Postarea polițistului Marian Godină vine la scurt timp după ce a anunţat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, în urma unui mesaj controversat al parlamentarului.

Săptămâna trecută, Dan Tanasă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj controversat la adresa imigranților din România, provocând mii de reacții și de comentarii din partea utilizatorilor rețelei sociale.

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris parlamentarul AUR.

Deputatul AUR Dan Tanasă a afirmat, joi, că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările sale ca să existe, ci este „rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor”, susţinând că, atunci când a spus că nu poate fi acceptat importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu a atacat pe nimeni pe criterii de origine.

