”Cerem PNL şi USR să îl retragă pe Siegfried Mureşan şi să se scutească de ruşinea unui vot negativ în Parlament. După retragerea sau căderea la vot a candidatului PNL-USR, aşteptăm o propunere serioasă de premier şi un Guvern care să fie în slujba României, nu a altor state şi nu a Bruxelles-ului”, spun parlamentarii, relatează News.ro.

”Grupul PACE Întâi România refuză ferm un guvern Siegfried Mureşan, acesta fiind omul care a atacat România la Bruxelles şi care a cerut tăierea banilor României pentru a-l salva pe Dominic Fritz. Ar fi o guvernare anti-naţională, anti-românească şi care ar pune cruce suveranităţii României, punând frâiele ţării definitiv în mâinile Bruxelles-ului şi a altor capitale, transformând România într-o colonie oficială”, spune grupul parlamentar într-un comunicat oficial.

”Cerem PNL şi USR să îl retragă pe Siegfried Mureşan şi să se scutească de ruşinea unui vot negativ în Parlament. După retragerea sau căderea la vot a candidatului PNL-USR, aşteptăm o propunere serioasă de premier şi un Guvern care să fie în slujba României, nu a altor state şi nu a Bruxelles-ului. Nu am dat jos Guvernul Bolojan-USR ca să punem la loc un alt Guvern Bolojan-USR. Sigfried Mureşan este un alt fel de Dominic Fritz, iar România nu are nevoie de experimente. Refuzăm categoric această nominalizare şi sperăm ca ea să se încheie cât mai repede pentru că timpul nu mai are răbdare, iar România are nevoie de un Guvern românesc, nu de guvernatorii trimişi de Berlin şi de Bruxelles”, precizează PACE.

Nicușor Dan l-a propus premier pe Siegfried Mureșan, iar acesta i-a solicitat un timp de gândire înainte de a accepta. La scurt timp, el a transmis că acceptă propunerea președintelui.

Siegfried Mureșan a fost propus oficial pentru funcția de prim-ministru de către PNL, USR și UDMR în data de 26 iunie 2026. Trebuie precizat că de la acest anunț PSD a transmis că nu-l susține, iar AUR a subliniat că va vota doar un guvern din care face parte.

A treia propunere de premier a lui Nicușor Dan

De la demiterea Guvernului Bolojan, pe 5 mai 2026, președintele Nicușor Dan a făcut alte două nominalizări oficiale pentru funcția de premier: Eugen Tomac și Adrian Veștea.

Prima nominalizare a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Europarlamentarul a fost desemnat să formeze guvernul la aproape o lună de la căderea Cabinetului Bolojan. Tomac a încercat să obțină sprijinul partidelor pentru un guvern pe care îl descria drept unul tehnic, însă, pe 14 iunie, și-a depus mandatul fără ca propunerea să mai ajungă la votul Parlamentului. El a motivat că nu a reușit să obțină susținerea necesară din partea partidelor.

În aceeași zi, 14 iunie, Nicușor Dan a făcut a doua nominalizare: Adrian Veștea. Președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte al PNL a fost desemnat imediat după retragerea lui Tomac. Veștea a prezentat ulterior lista miniștrilor și programul de guvernare, însă Cabinetul său a fost supus votului în Parlament pe 22 iunie și a fost respins, cu 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, din cele 212 voturi exprimate.

După respingerea Guvernului Veștea, Nicușor Dan nu a mai făcut o nominalizare oficială de premier până la consultările din 17 septembrie. În această perioadă, partidele au avansat propriile variante: PSD l-a susținut pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR au susținut varianta Siegfried Mureșan. Acestea au fost însă propuneri ale partidelor, nu desemnări făcute de președinte.

Consultări la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru.

Timp de mai multe ore, Nicușor Dan a avut pe rând discuții cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, grupul minorităților, POT, Uniţi pentru România, PACE și cu parlamentarii neafiliaţi. SOS România a anunțat în cursul zilei că nu vor participa, lidera lor Diana Șoșoacă fiind plecată din țară.

Președintele Nicușor Dan a fost însoțit la consultări de următorii consilieri: Diana Punga, Andreea Miu, Sorin Costreie și Bogdan-Florin Cristea, cărora urmează să li se alăture Diana Iancu.

Criză politică de 4 luni în România

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moţiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.

După demiterea Guvernului, preşedintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier - europarlamentarul Eugen Tomac.

Zece zile mai târziu, şeful statului l-a numit pe Adrian Veştea pentru a forma Guvernul, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat. Guvernul propus de Veştea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

De atunci, preşedintele Nicuşor Dan a avut consultări oficiale şi neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de Legislativ.

Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie.