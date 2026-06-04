Eugen Tomac a fost numele vehiculat, și confirmat ulterior, drept propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, într-un context politic tensionat, la aproape 30 de zile după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

În prezent, Tomac activează ca europarlamentar și este consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni.

După desemnare, Eugen Tomac a declarat: „Sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim. Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor pro-occidentale din Parlament pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și de obiective clare. Voi prezenta Parlamentului o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Voi prezenta un Guvern tehnic, nu politic.”

Eugen Tomac s-a născut în Ucraina

Eugen Tomac este una dintre figurile politice cu o carieră consolidată atât în administrația publică din România, cât și la nivel european. Născut la 27 iunie 1981, în comuna Babele (Oziornoe), în raionul Ismail din regiunea Odesa – teritoriu aflat în sudul Basarabiei, astăzi parte a Ucrainei – acesta provine dintr-o zonă istoric marcată de prezența comunităților românești din afara granițelor actuale ale țării.

Parcursul său educațional a continuat în România, unde a absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București. Formarea sa academică a fost ulterior completată de o activitate politică și instituțională desfășurată pe parcursul a peste două decenii, perioadă în care a ocupat funcții în administrația centrală, în Parlamentul României și, mai recent, în Parlamentul European.

Cariera de europarlamentar

În prezent, Eugen Tomac este europarlamentar aflat la al doilea mandat și conduce Partidul Mișcarea Populară (PMP). De-a lungul carierei sale, și-a construit profilul public în jurul unor teme constante precum drepturile românilor din diaspora, sprijinirea comunităților istorice și promovarea identității culturale românești în afara granițelor. În paralel, a fost implicat în proiecte politice și instituționale care vizează apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Din iulie 2019, Tomac activează în Parlamentul European, unde își desfășoară al doilea mandat consecutiv. În cadrul legislativului de la Bruxelles, acesta este membru în mai multe structuri importante, printre care Comisia pentru Cultură și Educație, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar și Comisia specială pentru Scutul Democrației Europene. De asemenea, face parte din Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE–Republica Moldova și din Adunarea Parlamentară Euronest, structuri care reflectă preocupările sale constante pentru spațiul est-european.

Cariera politică

Înainte de activitatea sa europeană, Eugen Tomac a fost deputat în Parlamentul României în perioada 2012–2019. La alegerile parlamentare din 2012, a obținut un scor semnificativ în rândul românilor din diaspora, fiind ales cu 78,6% din voturile exprimate de aceștia. Ulterior, a fost numit președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, funcție prin care a promovat politici dedicate românilor din afara României.

Între 2009 și 2012, Tomac a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar ulterior a devenit consilier de stat în cadrul Cancelariei Președintelui României. Cariera sa în zona administrației prezidențiale a început însă mai devreme, în perioada 2006–2007, când a fost expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale. Înainte de implicarea politică directă, între 2004 și 2006, a lucrat ca redactor la revista „Magazin Istoric”, experiență care i-a consolidat interesul pentru istorie și spațiul identitar românesc.

Consilier onorific al președintelui Nicușor Dan

Un moment important în parcursul său politic recent a fost numirea, la 6 octombrie 2025, în funcția de consilier onorific al președintelui României Nicușor Dan, responsabil pentru relația cu românii de pretutindeni, rol care a reconfirmat preocuparea sa constantă pentru diaspora.

Legăturile cu Traian Băsescu

Legătura sa cu fostul președinte Traian Băsescu a avut un rol definitoriu în debutul carierei politice. Tomac a activat în cadrul Administrației Prezidențiale în timpul mandatului acestuia, lucrând pe zona relațiilor cu românii de pretutindeni. Ulterior, în 2012, a revenit în aceeași structură în calitate de consilier de stat.

În plan politic, s-a alăturat Partidului Democrat Liberal (PDL) în 2008, unde a deținut funcția de prim-vicepreședinte al organizației Diaspora. În 2013, a părăsit formațiunea pentru a se implica în proiectul Fundației Mișcarea Populară, transformat ulterior în Partidul Mișcarea Populară, partid asociat tot cu Traian Băsescu. În 2018, după retragerea acestuia din conducerea PMP, Tomac a fost ales președinte al formațiunii.

După alegerile parlamentare din 2020, când PMP a ratat intrarea în Parlament cu 4,94% din voturi, Eugen Tomac și-a anunțat demisia din funcția de președinte. Totuși, în februarie 2022, a fost reales în fruntea partidului în cadrul unui congres extraordinar.

Ce avere are Eugen Tomac

Conform declarației de avere depuse în 2024, politicianul deține două terenuri intravilane pe teritoriul României. Primul este situat în localitatea 23 August, județul Constanța, având o suprafață de 1.300 de metri pătrați. Al doilea teren se află în zona montană a județului Neamț, în apropierea Cheilor Bicazului, în satul Bârnadu, și are o suprafață de 3.886 de metri pătrați.

Declarația de avere mai arată că Eugen Tomac deține și două proprietăți imobiliare în Belgia, țară în care își desfășoară activitatea de europarlamentar. Este vorba despre un apartament de 95 de metri pătrați în Bruxelles, achiziționat în anul 2021 și o casă de 353 de metri pătrați în Charleroi, cumpărată în 2023. Ambele imobile sunt deținute împreună cu soția sa, Diana Postică.

În ceea ce privește bunurile mobile, politicianul a declarat două autoturisme: un Audi Q5 și o Dacia Sandero, utilizate în mod uzual.

Pe lângă bunurile imobiliare, declarația de avere evidențiază și economii și investiții financiare semnificative. Acestea includ aproximativ 130.000 de euro sub formă de depozite bancare și contribuții la fonduri de investiții, distribuite în mai multe conturi bancare. De asemenea, Tomac a raportat dețineri în criptomonede evaluate la aproximativ 25.000 de dolari.

Pe lângă activele declarate, acesta are și obligații financiare. Este vorba despre datorii de aproximativ 50.000 de euro către două persoane fizice, precum și credite bancare în valoare totală de aproape 300.000 de euro.