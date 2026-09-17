George Simion a postat pe Facebook un mesaj în care foloseşte simbolurile steagurilor unor ţări şi sigla PSD, pentru a transmite poziţia formaţiunii privind susţinerea unui guvern Siegfried Mureşan, după ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că îl desemnează premier, relatează News.ro.

”Nu votăm nici Germania, nici Franţa. Doar România”, spune Simion în postare.

Dan Dungaciu: România, tot mai aproape de alegeri anticipate după nominalizarea lui Siegfried Mureșan

Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, consideră că România este "mai aproape" de alegeri anticipate după nominalizarea lui Siegfried Mureşan de către preşedintele Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru.

"Salutăm că există o nominalizare pentru că revenim la parcursul normal şi intrăm în logica firească. Cam târziu, e adevărat. Nu vom vota Cabinetul Mureşan, ţinând seama de declaraţiile anterioare ale partidelor care îl susţin, că nu vor negocia cu AUR. Dar ne bucură că mergem la vot şi privim optimist spre anticipate. Acesta ar fi pasul următor după eşecul acestei nominalizări. Anticipatele sunt mai aproape după această nominalizare", a declarat, pentru Agerpres, Dan Dungaciu.

Dungaciu consideră că este posibil ca pentru actuala desemnare de premier "să nici nu se ajungă la vot în Parlament", iar în cazul în care se va ajunge la vot, candidatul nu va întruni numărul necesar de voturi pentru învestire.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.

”Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.