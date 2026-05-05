Moțiunea a trecut. Guvernul a picat. Cât mai are de stat la Palatul Victoria cabinetul lui Ilie Bolojan

Parlamentul României a votat demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, după ce moțiunea de cenzură a întrunit 281 de voturi „pentru”, mult peste pragul necesar de 233 de voturi. 

Rezultatul votului produce efecte imediate asupra Executivului, care intră automat în regim interimar până la instalarea unui nou cabinet.

Căderea Guvernului deschide o procedură constituțională clară, care implică atât Palatul Cotroceni, cât și partidele parlamentare.

Ce se întâmplă după adoptarea moțiunii de cenzură

Odată ce moțiunea de cenzură este adoptată de majoritatea parlamentarilor, Executivul este demis oficial. Prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia Guvernului către președintele României.

Conform Constituției României, situația este reglementată clar:

„Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alin. (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.”

Astfel, Guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului.

Guvern interimar. Ce poate și ce nu poate face

Până la învestirea unui nou cabinet, Executivul funcționează în regim interimar. Acest statut presupune, printre altele, imposibilitatea adoptării unor ordonanțe de urgență majore. Practic, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar fără putere politică deplină.

Constituția României și Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor prevăd că un premier interimar nu poate exercita această funcție pentru o perioadă mai mare de 45 de zile.

Spre deosebire de un Executiv validat prin votul de încredere al Parlamentului, un Guvern interimar are atribuții semnificativ restrânse. În această perioadă, premierul și miniștrii pot gestiona doar activitățile curente ale statului, fără a iniția politici publice noi, fără a promova proiecte legislative și fără a adopta ordonanțe de urgență.

Executivul interimar se limitează, practic, la asigurarea funcționării administrative de zi cu zi, până la învestirea unui nou Guvern cu puteri depline.

Această limitare este prevăzută expres în Legea nr. 90/2001, la articolul 26, alineatul (3):

„În cazul încetării mandatului său, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege.”

Consultările de la Cotroceni, primul pas spre un nou premier

După căderea Guvernului, urmează consultările oficiale de la Palatul Cotroceni. Președintele României invită partidele parlamentare pentru a identifica o majoritate capabilă să susțină un nou Executiv.

Aceste negocieri sunt esențiale, deoarece stabilesc echilibrul politic din Parlament, conturează viitoarea coaliție de guvernare și influențează desemnarea premierului. În urma acestor discuții, șeful statului desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Cât durează până avem un nou Guvern

Premierul desemnat de președinte are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa guvernamentală și a elabora programul de guvernare. Ulterior noul premier cere votul de încredere al Parlamentului.

Dacă obține majoritatea voturilor, noul Guvern este învestit oficial și își poate începe activitatea.

În practică, acest proces poate dura între câteva zile și câteva săptămâni, în funcție de stabilitatea majorității parlamentare, negocierile politice dintre partide și eventualele blocaje sau refuzuri

Ce se întâmplă dacă nu se formează rapid o majoritate

Dacă premierul desemnat nu reușește să obțină votul Parlamentului, procedura se reia. Președintele poate face o nouă desemnare, iar negocierile continuă.

În situații extreme, dacă Parlamentul respinge repetat propunerile de Guvern, se poate ajunge la alegeri anticipate, deși acest scenariu este rar.

Potrivit Constituției, dizolvarea Parlamentului este posibilă doar în condiții stricte, respectiv dacă legislativul nu reușește să acorde votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două propuneri succesive de învestitură.

Deși procedura constituțională este clară, durata formării unui nou Guvern depinde exclusiv de capacitatea partidelor de a ajunge la un acord rapid.

Până atunci, România va fi condusă de un Executiv interimar, cu puteri limitate, în așteptarea unui nou premier și a unui cabinet cu susținere parlamentară.

