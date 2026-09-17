Specialiștii spun că fermierii mici ar putea să negocieze mai bine cu marile magazine dacă s-ar uni.

Petre cultivă ceapă și usturoi pe zeci de hectare lângă Craiova. Acum cinci ani s-a asociat cu alți legumicultori ca să poată livra marilor magazine.

Petre Petrescu, legumicultor: „Singura posibilitate a noastră este asocierea pentru că noi trebuie să le asigurăm marilor lanțuri fluiditate în aprovizionare. Un depozit cum îl avem noi construit, de 1.000 de tone, poate să deservească un cartier din Craiova de la începutul anului până la sfârșitul anului. Am intrat în marile lanțuri, am livrat o perioadă, după care încet, încet am fost excluși.”

O altă organizație din sudul țării reușește să livreze constant.

Vlad Gheorghe, președintele Organizației Interprofesionale a Producătorilor de Legume și Fructe: „Avem 2.200 de membri care sunt furnizori reali în documentele contabilității. 90% sunt în zona noastră, județul Giurgiu, Ilfov. Avem și de la Galați, pentru că avem o diversitate. Avem contracte cu majoritatea marketurilor. Livrăm organizat, e o producție planificată.”

Totuși, acestea sunt excepții. România se numără printre țările UE în care cultivatorii din sectorul fructelor și legumelor sunt cel mai puțin organizați, arată un raport al Curții de Conturi Europene.

Corespondent Știrile PRO TV: „Doar 2% din producție este vândută prin organizații de producători. În Polonia, procentul ajunge la aproape 11%, iar în Italia și Spania la aproape 60%. Diferența se vede și în numărul organizațiilor: România avea 23, față de 163 în Polonia. Și diferența de producție e majoră, în favoarea Poloniei, care exportă de la mere și căpșuni până la legume pentru ciorbă.”

Uniunea Europeană alocă anual un miliard de euro pentru sprijinirea asocierii celor care cultivă legume sau dețin livezi. Raportul arată că, prin unirea în organizații de producători și prin concentrarea ofertei lor, fermierii își cresc direct puterea de negociere în raport cu marile lanțuri de supermarketuri.

Keit Pentus-Rosimannus, membră a Curții de Conturi Europene: „Valurile de căldură și seceta ne-au arătat din nou cât de vulnerabil poate fi acest sector. O cale de a face mai bine față acestor presiuni de mediu, precum și concurenței globale este ca producătorii să își unească forțele.”

Pentru următorii ani, procedurile ar trebui să fie simplificate, pentru ca banii europeni să ajungă eficient la producători, spun oficialii de la Luxemburg.