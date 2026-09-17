Ofensivă subterană la frontiera UE: Lituania a descoperit 12 tuneluri pentru migranți, săpate dinspre Belarus

Subiectul a fost adus în discuție în cadrul unei ședințe a parlamentului de la Vilnius, unde oficialul a tras un semnal de alarmă cu privire la degradarea situației. „Observăm evoluţii îngrijorătoare în domeniul securităţii frontierei”, a afirmat Katelynas. Acesta a avertizat că „Ameninţarea reprezentată de migraţia ilegală este în creştere, iar tunelurile săpate pe sub graniţa de stat devin o alternativă ilegală pentru intrarea clandestină în Republica Lituania”.

Problema galeriilor subterane nu este un caz izolat, astfel de structuri fiind identificate și la frontierele Poloniei și Letoniei cu Belarus. Cele trei state europene au acuzat constant Belarusul că orchestrează în mod organizat aducerea migranților din zone afectate de crize, direcționându-i către granițele externe ale blocului comunitar.

Ca răspuns la aceste presiuni, guvernul de la Vilnius a reacționat prin ridicarea unui gard la graniță și prin înăsprirea măsurilor de protecție. La nivel operațional, poliția de frontieră din Lituania a conceput un plan de acțiune detaliat, cooperarea fiind extinsă atât cu organizații private, cât și cu Frontex, agenția Uniunii Europene pentru gestionarea frontierelor.

Pentru a depista aceste ascunzători, ministrul a detaliat că în prezent sunt testate radare capabile să penetreze solul. Totodată, se află în curs de achiziție și alte echipamente speciale, menite să detecteze eventualele cavități subterane.