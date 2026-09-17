Întâlnirea a durat aproximativ 20 de minute, mai puţin decât era programat, scrie News.ro.

Potrivit unor surse politice, Sorin Grindeanu i-ar fi transmis președintelui Nicușor Dan că nu are, în acest moment, o majoritate parlamentară, însă premierul desemnat trebuie să vină în fața Parlamentului cu o majoritate clară și transparentă. Aceleași surse susțin că Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR, despre care s-a vehiculat ca posibilă variantă pentru funcția de premier, nu reprezintă o opțiune și nici măcar nu se află în țară. Social-democrații ar fi transmis, totodată, că participarea PSD la guvernare este o condiție necesară pentru susținerea viitorului Executiv.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD este pregătit să preia guvernarea și că i-a transmis acest lucru președintelui. Liderul social-democrat a susținut că partidul este îndreptățit să conducă Guvernul, fiind cel mai mare grup parlamentar și câștigător al alegerilor din 2024.

Ce a declarat liderul PSD

„Partidul Social Democrat, de fiecare dată când a fost la guvernare, de fiecare dată când a format Guvernul și de fiecare dată când a condus un Guvern, a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine și nu am avut sincope în ceea ce privește gestionarea economiei. Drept dovadă stau ultimele guverne pe care partidul social-democrat le-a condus.

Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată când au guvernat, acestea au dus România în criză, ceea ce a însemnat scădere economică și o viață mai grea pentru români.

I-am spus președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Așa cum bine știți, avem decizii pe care PSD le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem Guvernul. Suntem îndreptățiți, fiind cel mai mare grup parlamentar. Am câștigat alegerile din 2024, iar acest lucru ne aduce în această situație. Știm să guvernăm bine. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un Guvern, are nevoie de stabilitate, are nevoie de un act de guvernare coerent.

Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus Guvernul în ultimul an. Tocmai de aceea, în primăvară am luat decizia de a ieși din coaliția de guvernare, deși am intrat în ea cu bună-credință. Am luat această decizie și am făcut bine, fiindcă direcția era proastă. Această direcție trebuie îndreptată”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. PSD au fost primii invitați, urmați de AUR.