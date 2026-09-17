Astfel, Nicușor Dan, s-ar pregăti deja de o nouă nominalizare, chiar dacă s-ar deschide calea pentru declanșarea alegerilor anticipate. În aceste condiții, experții cred că propunerea unui tehnocrat independent ar aduna voturi mai ușor.

Adrian Cioroianu, istoric: „Una dintre marile enigme ale politicii noastre este natura relațiilor care au existat între domnul Nicușor Dan și domnul Ilie Bolojan. Nu știm în acest moment, de unde a plecat supărarea dintre ei sau mă rog supărarea președintelui pe premierul Bolojan și cred că nici în momentul de față această ranchiună nu e totală consumată și ar fi foarte trist, foarte trist pentru noi toți dacă nominalizarea de astăzi a domnului Siegfried Mureșan ar fi cumva maniera domnului președinte Nicușor Dan de a-i arăta lui Ilie Bolojan că n-a făcut cea mai bună propunere. Adică, uite, îl pun pe omul pe care voi l-ați dorit, pe care tu mi l-ai propus, dar îl pun și o să vezi că nu trece, deci asta ar fi cum să spun, ar fi numai o culmea cinismului, ar fi o o încă o culmea a timpului pierdut”.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Bănuim că fie domnul Mureșan va merge până la capăt și va primi un refuz din partea Parlamentului, deși se poate și varianta cealaltă, dar probabilitatea e mai mare să nu obțină aceste voturi, fie va abandona, cum a făcut-o domnul Tomac, pentru a nu ajunge într-o situație mai complicată. Intenția președintelui este să facă o demonstrație politică, domnia sa știe că aritmetica și politica se deosebesc, și anume că PNL, PSR și UDMR nu pot forma o majoritate. Ipoteza mea este că mai degrabă președintele după ce va constanta eșecul, dacă nu va fi un vot de învestitură, va face o a treia nominalizare, va fi un tehnician, și acel tehnician va fi votat pentru că nu există alternativă. Alegerile anticipate nu sunt o alternativă la o criză care este gravă, pentru că amână rezolvarea ei cu încă câteva luni de zile”.

Calculele matematice arată că în acest moment Siegfried Mureșan nu are majoritate în Parlament ca să ajungă premier. Potrivit Constituției, el are 10 zile să își formeze cabinetul și să vină cu un program de guvernare pe care să le depună în Parlament.

Corespondent ProTV: „Dar partea dificilă vine la numărarea voturilor din plenul comun care ar urma. Pentru că, așa cum a menționat și Nicușor Dan când a făcut anunțul, Siegfried Mureșan nu are momentan o majoritate. Acum se poate baza pe girul celor 3 formațiuni care l-au propus - PNL-USR-UDMR. Așa că ne așteptăm ca în zilele următoare să facă turul formațiunilor parlamentare și să convingă aleșii să îi dea zecile de voturi lipsă. Propunerea blocului de centru-dreapta este o rotativă de guverne minoritare - adică mai întâi să fie la guvernare PNL-USR-UDMR și de la anul să preia executivul PSD. În cazul în care social-democrații acceptă această variantă, guvernul Siegfried Mureșan ar aduna voturile necesare pentru învestire. Pe de altă parte, Siegfried Mureșan are și opțiunea să nu ceară deloc votul Parlamentului - așa cum a făcut Eugen Tomac, prima propunere a lui Nicușor Dan, din iunie. Dar dacă Siegfried Mureșan cere votul și nu îl obține, s-ar îndeplini condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Însă Constituția nu îl obligă pe Președinte să dizolve Parlamentul. În schimb, Nicușor Dan poate alege să facă o nouă încercare: să nominalizeze încă un candidat pentru fotoliul de la Palatul Victoria”.