Explozii au fost raportate în apropierea graniței dintre Polonia și Ucraina, în timp ce mii de persoane din regiune au primit alerte privind o posibilă amenințare aeriană, scrie The Sun.

Aeroporturile din Lublin și Rzeszów au fost închise temporar din cauza „operațiunilor aviației militare”, au anunțat autoritățile poloneze.

Forțele Armate Poloneze au precizat că operațiunile au fost desfășurate „în legătură cu atacurile efectuate de Federația Rusă, folosind vehicule aeriene fără pilot propulsate cu motoare cu reacție, asupra teritoriului vestic al Ucrainei”.

Armata poloneză a anunțat, de asemenea, că sistemele de apărare antiaeriană și cele de recunoaștere radar au fost aduse în stare de alertă.

Operațiunile au avut ca scop „securizarea spațiului aerian și protejarea acestuia, în special în zonele aflate în apropierea regiunilor amenințate”, au transmis autoritățile militare.

Cele două aeroporturi și-au reluat ulterior activitatea, după închiderea temporară. În timpul incidentului, mii de locuitori din estul Poloniei au primit și o alertă urgentă privind o posibilă amenințare aeriană.

Oficialii ucraineni au declarat că mai multe explozii au fost auzite la doar câțiva kilometri de granița cu Polonia. Aceasta este a treia activare a apărării aeriene poloneze în această săptămână, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina.

Amenințări la adresa Poloniei

Nikolai Patrușev, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și fost șef al FSB, a declarat marți că Rusia ar putea distruge Polonia în „două sau trei zile”.

Declarațiile au venit după ce Polonia a reacționat la un atac rusesc cu drone produs duminică, la aproximativ trei kilometri de granița poloneză.

Kievul a sugerat că atacul ar fi vizat un tren „diplomatic” care transporta persoane importante, printre acestea aflându-se și fostul premier britanic Boris Johnson.

Tensiuni tot mai mari pe flancul estic al NATO

Tensiunile dintre NATO și Rusia continuă să crească, pe fondul numeroaselor incidente raportate în apropierea statelor de pe flancul estic al Alianței.

La începutul acestei săptămâni, avioane NATO au fost ridicate de la sol pentru a intercepta și doborî o dronă în Lituania, după o nouă presupusă incursiune în spațiul aerian al statelor baltice.

Cu doar câteva ore înainte, un alt incident a avut loc în Marea Baltică, unde o fregată rusească ar fi lansat rachete de semnalizare în apropierea unui elicopter danez de apărare. În același timp, o altă dronă a ajuns pe o plajă din Polonia.

Incidentele au avut loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind activitatea militară rusă în zona statelor baltice — Letonia, Lituania și Estonia.