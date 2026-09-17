Urmează acum să fie promulgat de către președintele Donald Trump. Între timp, Vladimir Putin a făcut o chemare electorală la arme, după cum spun analiștii, înaintea alegerilor care încep vineri în Rusia.

Sunt zeci de răniți după atacurile rusești din timpul nopții, mai ales la Kiev și Odesa, dar și în alte părți ale Ucrainei.

Potrivit autorităților, pe lângă blocurile de apartamente și casele lovite au căzut fragmente de proiectile și peste spații de depozitare sau benzinării, care sunt vizate frecvent de forțele ruse.

În același timp, au continuat și atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Guvernatorul regional a declarat că dronele inamice au provocat pagube la rafinăria din orașul rusesc Yaroslavl.

Donald Trump, președintele SUA: „Cei doi lideri (n.r. Putin și Zelenski) se urăsc atât de mult, iar această ură este foarte interesantă. Războiul acesta este foarte interesant, dar din păcate, acest război crește prețurile la motorină”.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a salutat aprobarea în Camera reprezentanților a unor noi sancțiuni împotriva Rusiei și a aliaților săi, după ce acestea au fost validate de către Senat.

Proiectul de lege poartă numele principalului său creator, senatorul republican Lindsey Graham, mort în luna iulie și care era cunoscut drept un apărător înfocat al Ucrainei.

Sancțiunile vizează, în premieră, flota fantomă a lui Putin și este prima acțiune majoră a Congresului împotriva Moscovei de la revenirea la putere a președintelui Trump.

Steny Hoyer, membru al Camerei Reprezentanților: „Acest război s-a născut din răspunsul timid la anexarea ilegală (n.r. de către Rusia) a Crimeei, din 2014. Acum, vocea Americii, rostită prin intermediul Congresului Statelor Unite, le spune Rusiei și lui Putin, ajunge! Nu e cazul să mai găsiți justificări pentru comportamentul vostru”.

La rândul lui, Vladimir Putin s-a adresat rușilor care urmează să voteze începând de mâine, timp de trei zile, în alegerile pentru Duma de stat. În lipsa opoziției, este așteptat ca noul Parlament să fie dominat de partidul aflat la putere, Rusia unită, loial lui Putin.

Acestea sunt primele alegeri de la începutul așa-numitei „operațiuni speciale” din Ucraina. Iar liderul de la Kremlin a prezentat scrutinul drept un barometru al sprijinului pentru război.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Pentru prima dată de la reunificarea lor cu Rusia, locuitorii din Donbas și Novorossiya își vor alege deputații în Duma de Stat. Alegerea și voința dumneavoastră vor demonstra încă o dată că milioane de oameni îi susțin pe luptătorii noștri, că suntem un popor unit, legat prin valori comune, memoria istorică și dragostea față de patrie și că nimeni nu va reuși să ne dezbine sau să ne intimideze ori să ne submineze statalitatea și sistemul social-politic”.