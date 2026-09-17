„Preşedintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers”, transmite Kelemen Hunor pe Facebook.

„Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR şi ale partidelor extremiste”, mai spune Kelemen Hunor.

De la începutul crizei politice cauzate de demiterea prin moțiune a guvernului condus de Ilie Bolojan, UDMR a transmis în repetate rânduri că nu va participa la un guvern în care se află AUR și nici nu va susține un guvern care depinde de voturile AUR.

”Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susţine o astfel de soluţie. Un guvern minoritar nu poate supravieţui foarte mult şi, din punctul nostru de vedere, nu există varianta susţinerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, nu pot fi susţinute. În rest, toate pot fi discutate, pot fi abordate”, a a declarat Kelemen Hunor la consultările din mai.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.