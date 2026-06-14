Anunțul desemnării lui Adrian Veștea a fost făcut la Palatul Cotroceni, iar Veștea, aflat acum în fața unei misiuni complexe, trebuie să obțină în următoarele 10 zile votul de învestitură al Parlamentului.

Cine este Adrian Ioan Veștea?

Adrian Veștea nu este un nume nou în spațiul public românesc. El vine cu experiență atât în administrația locală, cât și în cea centrală.

CV-ul lui Adrian Veștea

Nume complet: Adrian Ioan Veștea

Data nașterii: 27 februarie 1974 (52 de ani)

Locul nașterii: Râșnov, județul Brașov

Studii: Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (1997); Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) - Master în Management

Funcția actuală: Președinte al Consiliului Județean Brașov (din octombrie 2024)

Funcții anterioare: Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; Primar al municipiului Râșnov (12 ani)

Partid politic: Membru al Partidului Național Liberal (PNL)

Cariera politică și administrativă

Adrian Veștea este considerat un apropiat al liberalului Rareș Bogdan, iar ascensiunea sa în PNL a fost una constantă. El a primit sprijinul partidului pentru funcția de premier.

- Primar al Râșnovului (2012-2024): Timp de trei mandate, Veștea a condus orașul Râșnov, reușind să atragă fonduri europene și să implementeze proiecte de dezvoltare locală.

- Ministru al Dezvoltării: În cadrul Guvernului condus de Ilie Bolojan, Adrian Veștea a preluat portofoliul Dezvoltării, unde a coordinat programe majore de investiții și reforma administrației publice.

- Președinte al Consiliului Județean Brașov: După alegerile din octombrie 2024, a fost ales în fruntea administrației județene, continuând proiectele de infrastructură și dezvoltare regională.

Provocările noului premier

Învestit cu misiunea de a forma un nou Guvern, Adrian Veștea are la dispoziție 10 zile cerute de Constituție pentru a prezenta Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare. Principalele provocări sunt:

- Obținerea majorității: Are nevoie de 233 de voturi pentru învestitură. Deși PNL îl susține, trebuie să convingă și alte partide, precum PSD sau UDMR, să voteze noul cabinet.

- Bugetul pe 2027: Una dintre primele sarcini va fi definitivarea și asumarea bugetului de stat pentru anul viitor, într-un context economic tensionat .

- Finalizarea PNRR: Trebuie să asigure îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență până la termenele limită asumate cu Uniunea Europeană .

Anunțul desemnării lui Adrian Veștea

Nicușor Dan, a făcut anunțul desemnării lui Adrian Veștea duminică dimineață, la ora 9:00:

„Am ales o persoană cu experiență solidă în administrație, care cunoaște problemele concrete ale românilor și are capacitatea de a construi consens. Am încredere că domnul Adrian Veștea va forma un Guvern stabil și eficient.”

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate, ulterior, de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului", a afirmat Adrian Veștea după anunțul desemnării.