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Programul întâlnirilor este următorul:

- ora 10.00 UDMR

- ora 15.00, Grupul Minorităţilor Naţionale

- ora 16.00, Uniţi pentru România

- ora 17.00, PACE

- ora 18.00, POT

De asemenea, premierul desemnat va discuta şi cu membrii neafiliaţi din Parlament.

Întrebat, luni seară, într-o emisiune televizată, dacă va negocia şi cu AUR, Eugen Tomac a afirmat, potrivit News.ro: "Nu am de ce să discut cu partide care votează împotriva interesului naţional al României".

El s-a declarat, însă, convins că va strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Miercuri, Eugen Tomac ar urma să finalizeze formula de Cabinet, iar săptămâna viitoare să ceară votul Parlamentului. Deja, Tomac a făcut cunoscute câteva dintre numele viitorului Cabinet.