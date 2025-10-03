Premierul Ilie Bolojan își prezintă bilanțul după 100 de zile de guvernare

Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru al României. Conform prevederilor coaliției de guvernare, Bolojan ar trebui să dețină această funcție până în 2027, când PSD va prelua postul de premier.

Guvernul României a anunțat că premierul Ilie Bolojan susţine o conferinţă de presă vineri, la ora 14:00, la 100 de zile de la preluarea guvernării.

Ilie Bolojan a reușit ca premier legiferarea a două pachete de măsuri fiscale menite să scoată România dintr-o criză economică fără precedent.

Ilie Bolojan, premier până în 2027, potrivit acordului de guvernare

Reforma este intens contestată de opoziția politică și categoriile sociale vizate – sute de mii de persoane angajate în sistemul public, principala ”țintă” a măsurilor.

Potrivit acordului încheiat între partidele de guvernământ (PSD, PNL, USR și UDMR), Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcția de premier până în anul 2027, când este stabilită o rotativă guvernamantală, prin care PSD va prelua conducerea Guvernului.

