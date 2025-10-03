Premierul Ilie Bolojan își prezintă bilanțul după 100 de zile de guvernare

Stiri Politice
03-10-2025 | 13:00
ilie bolojan

Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru al României. Conform prevederilor coaliției de guvernare, Bolojan ar trebui să dețină această funcție până în 2027, când PSD va prelua postul de premier.  

autor
Cristian Anton

Guvernul României a anunțat că premierul Ilie Bolojan susţine o conferinţă de presă vineri, la ora 14:00, la 100 de zile de la preluarea guvernării.

Conferința va fi difuzată LIVE de Știrile ProTV.

Ilie Bolojan a reușit ca premier legiferarea a două pachete de măsuri fiscale menite să scoată România dintr-o criză economică fără precedent.

Ilie Bolojan, premier până în 2027, potrivit acordului de guvernare

Reforma este intens contestată de opoziția politică și categoriile sociale vizate – sute de mii de persoane angajate în sistemul public, principala ”țintă” a măsurilor.

Citește și
sedinta de guvern
Soluția eficientă pe termen scurt pe care Guvernul Bolojan o tot amână. Cât de ușor se pot obține până la 18 miliarde de lei

Potrivit acordului încheiat între partidele de guvernământ (PSD, PNL, USR și UDMR), Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcția de premier până în anul 2027, când este stabilită o rotativă guvernamantală, prin care PSD va prelua conducerea Guvernului.  

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Sursa: StirilePROTV

Etichete: premier, bilant, ilie bolojan, prim-ministru, guvernare,

Dată publicare: 03-10-2025 12:31

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Statul român pregătește noi listări la bursă. Ce domenii sunt vizate de Guvernul Bolojan
Stiri Economice
Statul român pregătește noi listări la bursă. Ce domenii sunt vizate de Guvernul Bolojan

După succesul Hidroelectrica din 2023, statul pregătește noi listări la bursă. Ar fi vorba despre companii din sectorul energiei și transporturilor, în care oricine poate investi pentru a deveni acționar.

Soluția eficientă pe termen scurt pe care Guvernul Bolojan o tot amână. Cât de ușor se pot obține până la 18 miliarde de lei
Stiri Economice
Soluția eficientă pe termen scurt pe care Guvernul Bolojan o tot amână. Cât de ușor se pot obține până la 18 miliarde de lei

Statul român ar putea atrage 12-18 miliarde de lei dacă listează la Bursa de Valori București pachete suplimentare de 10%-15% din acțiunile unor companii de stat precum Hidroelectrica sau Romgaz, care sunt deja listate.

După Ilie Bolojan, și ministrul Nazare exclude mărirea TVA în 2026: „Nu discutăm despre o creştere”
Stiri Economice
După Ilie Bolojan, și ministrul Nazare exclude mărirea TVA în 2026: „Nu discutăm despre o creştere”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. Recent, și premierul Ilie Bolojan a transmis același mesaj.

Rectificarea bugetară, sub lupa Consiliului Fiscal: Guvernul Bolojan trebuie să crească colectarea taxelor și impozitelor
Stiri Economice
Rectificarea bugetară, sub lupa Consiliului Fiscal: Guvernul Bolojan trebuie să crească colectarea taxelor și impozitelor

Consiliul Fiscal consideră că proiectul de rectificare bugetară al guvernului Ilie Bolojan include o țintă de venituri plauzibilă. În plus, instituția atrage atenția că deficitul ar putea ajunge la 9% din PIB fără măsuri de corecție.

Ilie Bolojan, discuţii cu membrii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc: ”Măsuri pentru limitarea răspândirii virusului”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuţii cu membrii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc: ”Măsuri pentru limitarea răspândirii virusului”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România.

Recomandări
Producem multă energie verde, dar tot e roșu în portofel. De ce românii nu profită, ca alții, de energia regenerabilă
Stiri actuale
Producem multă energie verde, dar tot e roșu în portofel. De ce românii nu profită, ca alții, de energia regenerabilă

România are un cadru pentru zonele de accelerare a energiei regenerabile (RAA), dar se confruntă cu limitări ale rețelei și lipsă de capacitate administrativă, arată un raport lansat de Energy Policy Group (EPG).  

O jumătate dintr-o casă din Sibiu a familiei Iohannis, preluată de Fisc: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
Stiri actuale
O jumătate dintr-o casă din Sibiu a familiei Iohannis, preluată de Fisc: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat oficial preluarea cotei de o jumătate (½) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu.

Furtună și ploi abundente în toată țara. Momentul în care un copac strivește o mașină aflată în mișcare | Video
Stiri actuale
Furtună și ploi abundente în toată țara. Momentul în care un copac strivește o mașină aflată în mișcare | Video

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 03 Octombrie 2025

03:12:51

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28