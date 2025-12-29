Anthony Joshua a fost implicat într-un accident grav. Două persoane au murit. În ce stare se află boxerul la categoria grea

29-12-2025 | 16:21
Anthony Joshua
Boxerul de categorie grea, în vârstă de 36 de ani, a fost implicat luni într-un accident pe autostrada Lagos-Ibadan.

Anthony Joshua a fost rănit într-un accident de mașină în Nigeria, în care au murit două persoane, potrivit unor informații, scrie Independent.

Boxerul de categorie grea, în vârstă de 36 de ani, a fost implicat luni în incidentul de pe autostrada Lagos-Ibadan, relatează ziarul Punch.

Un martor a declarat pentru Punch: „Era un convoi format din două vehicule: un SUV Lexus și un SUV Pajero. Joshua era așezat în spatele șoferului, cu o altă persoană lângă el. În mașina Lexus care a suferit accidentul se afla și un pasager lângă șofer, astfel încât erau patru persoane în total. Echipa sa de securitate se afla în mașina din spatele lor înainte de accident. Alți martori și cu mine am început operațiunea de salvare și am oprit mașinile care veneau din sens opus pentru a ne ajuta. La câteva minute după accident, au sosit oficialii Corpului Federal pentru Siguranța Rutieră.”

The Independent a contactat reprezentanții lui Joshua pentru a obține un comentariu.

Imaginile video ale incidentului îl arată pe Joshua stând în mașină, care părea să fi suferit daune grave în urma accidentului, în timp ce încearcă să iasă din vehicul. Apoi este ajutat să iasă, părând amețit.

Promotorul lui Joshua, Eddie Hearn, a declarat pentru Daily Mail Sport: „Sunt plecat într-o vacanță cu familia și m-am trezit cu vestea acestui incident. Încercăm să luăm legătura cu Anthony și, între timp, nu vrem să speculăm asupra stării lui, dar, din fericire, din ceea ce am văzut în imagini, pare să fie bine. Așteptăm mai multe informații despre ceea ce s-a întâmplat și vom reveni cu noutăți în timp util.”

BBC a raportat că două persoane au murit în accident, în care a fost rănit și Joshua. Postul de televiziune a declarat că a fost informat de către Comandamentul Poliției din statul Ogun că Joshua și alte persoane rănite au fost transportate la „un spital necunoscut”.

BBC a adăugat că poliția a declarat că Joshua a suferit răni ușoare, dar că „se simte bine”.

Accidentul a avut loc la câteva zile după ce Joshua l-a învins prin KO pe Jake Paul, YouTuber devenit boxer, într-un meci disputat la Miami.

Boxerul britanic l-a învins pe Paul în șase runde, în primul său meci de la înfrângerea suferită în fața lui Daniel Dubois în septembrie 2024. A fost a 29-a victorie din 33 de meciuri profesionale.

După victoria din 20 decembrie, el l-a provocat pe Tyson Fury, care este în prezent retras din activitate, iar unele informații sugerează că cei doi sunt aproape de a conveni asupra unui meci mult așteptat în Arabia Saudită în 2026.

După meci, Joshua a declarat pentru Netflix: „Nu a fost cea mai bună performanță. Trebuie să-i acordăm lui Jake respectul cuvenit pentru că a încercat și a încercat și a încercat, dar în seara asta s-a confruntat cu un luptător adevărat, care a avut o pauză de 15 luni și care și-a scuturat praful de pe mâini. Abia aștept să ajung în 2026. Dacă Tyson Fury este atât de serios pe cât crede că este și vrea să lase deoparte Twitter-ul, să-și pună mănușile și să vină să lupte cu unul dintre cei mai reali luptători de acolo, care va accepta orice provocare, să urce în ring cu mine data viitoare, dacă ești un băiat rău adevărat. Nu mai vorbi atât de mult, „AJ asta, AJ aia”, hai să te vedem în ring și să vorbești cu pumnii.”

Independent.co.uk

