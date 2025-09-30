Guvernul vrea să reducă jumătate din posturile cancelariei lui Bolojan. Reforma administrației, blocată în coaliție

Aproape jumătate din posturile cancelariei premierului Bolojan ar urma să fie desființate. Este vestea pe care au primit-o sindicaliștii din Guvern, după o întâlnire cu șeful lor.

Angajații acuză că decizia s-a luat fără o analiză reală a muncii lor, în timp ce oficialii vorbesc despre eficientizarea aparatului administrativ. Între timp, partidele din coaliție nu au ajuns la un acord privind amploarea restructurărilor.

35 de posturi, dintre care 27 ocupate efectiv, ar urma să dispară din Cancelaria premierului Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut de sindicaliștii din Guvern, după o întâlnire cu șeful Cancelariei premierului.

Noni Iordache, președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului: „Ne-a spus cu zâmbetul pe buze că va da afară 40% din aparatul de execuție al Cancelariei premierului. A spus că pe baza rapoartelor de activitate pe care le-a înaintat fiecare șef al structurii.”

Cine ar urma să fie dat afară din cancelaria premierului

Angajații din Guvern reclamă că tăierile au fost stabilite fără o analiză a muncii fiecăruia dintre ei. Potrivit liderului de sindicat, salariile celor vizați de concedieri nu trec de 5-6.000 de lei net, deși au posturi de mare responsabilitate – pregătesc întâlnirile la nivel înalt ale premierului, fac analize și strategii pentru programul de guvernare, organizează consultări și au în coordonare mai multe instituții.

De cealaltă parte, șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, spune că „Deocamdată nu există un consens în coaliție în privința reformei administrației publice.”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Suntem de acord cu reducerea cheltuielilor, nu cu datul oamenilor afară. Asta nu exclude și o anumită reducere de personal.”

Nicușor Dan, președintele României: „E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem. E nevoie de reducere de cheltuieli pe alte zone. Sunt sigur că în coaliție se va găsi o decizie comună asumată.”

Liderii politici nu s-au înțeles nici pe cifrele restructurării administrației locale, deși a fost anunțată încă din iulie de premier.

