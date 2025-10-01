După Ilie Bolojan, și ministrul Nazare exclude mărirea TVA în 2026: „Nu discutăm despre o creştere”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. Recent, și premierul Ilie Bolojan a transmis același mesaj.

Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, dacă exclude creşterea TVA, a impozitului pe profit sau a impozitului pe venit de la începutul anului viitor.

„Nu aş vrea să fac astfel de evaluări acum. Am spus-o de mai multe ori că, în acest moment, nu discutăm despre o creştere, nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026”, a afirmat Nazare.

Întrebat dacă nu va creşte TVA în HoReCa, ministrul Finanţelor a răspuns: „HoReCa e un caz aparte. Aşteptăm analiza şi, pe baza analizei, vom discuta în coaliţie şi vom lua o decizie”.

El a fost întrebat dacă vor creşte impozitul pe profit şi pe venit.

„V-am spus că nu avem în plan în acest moment. Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor. Aici mă refer la toate taxele”, a explicat Alexandru Nazare.

Ilie Bolojan: Nu vor fi creșteri de taxe în 2026

Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat că, nici în discuțiile din coaliția guvernamentală și nici în negocierile cu Comisia Europeană nu s-a venit cu propuneri de noi creșteri de taxe și impozite pentru anul viitor.

„Nu avem în momentul de față, nici în negocierile cu Comisia, nici în discuțiile din interiorul Guvernului sau al coaliției, astfel de propuneri, dar așa cum v-am spus nu creșterea de taxe este problema, ci problema noastră este să ne reducem cheltuielile", a precizat Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă pentru anul viitor, dincolo de majorarea taxelor locale care intră în vigoare la 1 ianuarie 2026, sunt avute în vedere alte majorări de taxe sau impozite.

Șeful Executivului a explicat că în anul 2026 urmează să se vadă efectul măsurilor luate de actuala guvernare până acum.

„Măsurile de până acum au niște efecte și în 2026 se vor vedea efectele, efectele cumulate ar trebui să fie de peste 2% din Produsul Intern Brut, de aceea ne propunem ca anul viitor să fim cu deficitul într-o zonă care să se apropie cât mai mult de 6%, deci 8,4 minus 2% aproximativ, deci sub 6,5%, în așa fel încât să reducem treptat creditele pe care România le contractează, să ne stabilizăm dobânzile, în așa fel încât să avem spații bugetare pentru a susține proiecte de investiții, pentru ca să creăm condiții ca țara noastră să se dezvolte în anii următori", a explicat premierul Bolojan.

